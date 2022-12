Ensino público leva estudante de 13 anos à medalha de ouro em olimpíada de Astronomia

Depois da pandemia, a escola e os estudos ganharam um novo significado para o estudante Tiago Marques de Melo, 13 anos, aluno do 8º ano do Ensino Fundamental, da Escola de Tempo Integral Prisco Bezerra. Muito mais motivado em estudar, o jovem aceitou o desafio de participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), edição de 2022, e saiu de lá com uma medalha de ouro.

Essa história é contada em detalhes na Série Terra de Sabidos, que estreia dia 28 de dezembro, no canal do Diário do Nordeste no Youtube. Ele é um dos 10 personagens desse emocionante projeto que visa mostrar como a educação pública cearense pode ser instrumento transformador de vidas.

Confira a seguir o teaser do 7º episódio da série Terra de Sabidos, projeto realizado pelo Diário do Nordeste, com apoio da Prefeitura de Fortaleza e patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

