Conheça a história do estudante de Sobral, vencedor da Olimpíada Cearense de Química

Todo esforço de horas de estudo e de uma rotina de deslocamento da zona rural para ir à escola na cidade de Sobral, Zona Norte do Estado, fizeram do estudante Jordelean Pedro da Silva ser recompensado. Ele ganhou a medalha de ouro na Olimpíada Cearense de Química (OCQ). A primeira de sua carreira de estudante e um pontapé para seguir buscando novos prêmios.

O jovem aluno da Escola de Tempo Integral Agostinho Neres Portela deixou toda família e professores orgulhosos pela conquista. É o que vai mostrar a Série Terra de Sabidos, com estreia para o dia 28 de dezembro, no canal do Diário do Nordeste no Youtube. Em dez episódios, o projeto vai contar histórias de sucesso de como a educação pública cearense pode ser instrumento transformador de vidas.

Confira a seguir o teaser do 9º episódio da série Terra de Sabidos, projeto realizado pelo Diário do Nordeste, com apoio da Prefeitura de Fortaleza e patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Clique e confira a playlist