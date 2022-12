Conheça a história do estudante cearense que criou o robô semeador

Com visão empreendedora e voltada para resolução de problemas, o estudante Ud Madeiro Pereira, de 18 anos, encontrou uma solução de baixo custo para auxiliar pequenos agricultores. Utilizando materiais recicláveis e energia solar, ele criou um robô semeador, projeto vencedor nacional da sétima edição do Prêmio Respostas para o Amanhã, em 2020.

Estudante do 3º ano do ensino médio da Escola de Ensino Profissional Edson Queiroz, no município de Cascavel, Ud é destaque na Série Terra de Sabidos, que tem estreia dia 28 de dezembro, no Youtube do Diário do Nordeste. O projeto traz emocionantes histórias de sucesso de outros nove estudantes da rede pública, transformados pela educação.

Confira a seguir o teaser do 5º episódio da série Terra de Sabidos, projeto realizado pelo Diário do Nordeste, com apoio da Prefeitura de Fortaleza e patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Clique e confira a playlist