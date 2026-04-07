Sobral amanhece coberta por névoa densa nesta terça-feira (7); veja vídeo

Uma névoa densa cobriu parte da cidade de Sobral, no Interior do Ceará, nesta terça-feira (7). O fenômeno foi observado nas primeiras horas da manhã.

Thadeu Vieira, morador local, conseguiu capturar imagens do momento com um drone. Os vídeos foram compartilhados por ele nas redes sociais e chamaram atenção pelo fato ser incomum na região.

Segundo Raul Fritz, meteorologista da Funceme, a neblina (ou névoa úmida) consiste em "pequenas gotículas de água suspensas no ar e próximo ao solo", que reduzem a visibilidade horizontal."Se a visibilidade for muito reduzida, com a névoa úmida mais densa, aí se chama nevoeiro", diferencia o profissional.

Como a neblina se forma?

Ele explica ainda que a neblina e o nevoeiro se formam quando a água em forma de vapor se condensa em gotículas próximo à superfície, formando uma "nuvem" junto ao solo, e que esse fenômeno é mais usual entre a madrugada e o início da manhã, quando a umidade alta do ar condensa mais facilmente em gotículas de água.

"Quando o Sol vai aquecendo o ar à superfície, ao longo do dia, ela vai se dissipando", garantiu o meteorologista. Fritz afirmou ainda que é mais comum que isso aconteça durante o período chuvoso e em lugares de grande altitude.