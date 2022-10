Sindiverde reúne setor de reciclagem na 12ª Exporecicla, em novembro

A sustentabilidade como pauta prioritária das organizações está no centro das discussões da 12ª Exporecicla, que será realizado nos dias 29 e 30 de novembro, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Promovido pelo Sindicato das Empresas de Reciclagem de Resíduos Sólidos, Domésticos e Industriais no Estado do Ceará (Sindiverde), o evento é destinado a empresários do setor de reciclagem e à população interessada. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no portal do evento.

Com o tema “Hidrogênio Verde e ESG: juntos construindo um novo caminho”, a Exporecicla vai trazer uma programação com palestras, seminários, oficinas, exposições e feira de produtos sustentáveis. Entre os expositores, estarão reunidos representantes de toda a cadeia produtiva da reciclagem: plástico, ferro, eletroeletrônico, madeira, gesso, pneu, borracha, resíduos da construção civil, água, energias renováveis, óleo, tecidos, dentre outros.

Durante o evento, empresários e representantes do setor serão homenageados. Além disso, como pontua Mark Augusto Lara Pereira, presidente do Sindiverde, a Exporecicla será uma grande oportunidade para fechar negócios e aprender mais sobre sustentabilidade, hidrogênio verde e ESG, sigla de environmental, social and governance (Ambiental, Social e Governança).

“A 12ª edição da Exporecicla tratará de assuntos atuais e de extrema importância na área da sustentabilidade. Além de ser um ótimo ambiente para fazer negócios”, afirma” o presidente. Criado em 1998, o Sindiverde é um dos 40 sindicatos patronais ligados à Fiec e conta hoje com 60 empresas associadas, ligadas à indústria de reciclagem, incineradoras, consultoria ambiental, transformação e usinas de aterro.

Segmento com tradição no estado, setor têxtil segue se modernizando

Legenda: Nos últimos cinco anos, setor expandiu a produtividade em 5% Foto: shutterstock

Com mais de 140 anos de trajetória no estado do Ceará, o setor têxtil local já passou por diversos momentos marcantes. Atualmente, ocupa a 10ª posição dentre os setores industriais cearenses, com 2,3% de participação, e de 0,4% na economia como um todo, segundo dados do Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

“Nosso setor vem investindo em qualificação de mão de obra e modernização do parque fabril e, com isso, conseguiu aumentar em 20% sua produtividade nos últimos cinco anos, ainda que empresas tenham encerrado suas atividades nesse período”, afirma Leandro Pereira, presidente do Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem em Geral no Estado do Ceará (Sinditêxtil).

O presidente reforça que o estado possui uma tradição na indústria, com o Sinditêxtil, inclusive, sendo um dos sindicatos fundadores da Fiec. Atualmente, o Ceará ocupa a 6ª colocação no PIB setorial brasileiro. “O Ceará tem a política de incentivo fiscal por parte do Governo do Estado. Além disso, tem um polo de fabricação que engloba toda a cadeia têxtil e um mercado consumidor forte”, destaca.

O segmento passa por um momento de modernização, com a digitalização das empresas e o advento da “Indústria 4.0”, conceito que faz referência ao avanço da coleta de dados por meio das máquinas e crescimento no uso de robôs durante a produção.

Em relação aos desafios para o setor, Leandro Pereira destaca que buscar informações diárias e seguras das mudanças econômicas ocorridas em nível mundial é fundamental para que as empresas não fiquem para trás no setor. Para tanto, o Sinditêxtil, como forma de auxiliar os negócios, conta com parcerias com entidades como Sebrae, Sesi, FIEC, ABIT e universidades para que haja diálogo constante e novas soluções cheguem às empresas.

Programação

1º dia

Abertura e entrega de troféus aos homenageados Palestra Magna: Hidrogênio Verde e ESG: juntos construindo um novo caminho

Visita aos stands

Palestra: Sustentabilidade como agenda prioritária nas organizações

Palestra: Economia circular como estratégia de descarbonização

Palestra: A produção de Hidrogênio Verde por meio da reciclagem

Palestra: ODS 12 - Produção e consumo sustentável

2º dia

Cursos SENAI

Palestra: Resíduos da Construção Civil

Palestra: PARTECI

Palestra: ESG - O futuro das organizações

Palestra: A visão do Governo do Ceará sobre a Certificação ESG

*Programação sujeita a alterações

Serviço

12ª edição da Exporecicla

Dias 29 e 30 de novembro de 2022

Local: Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC.

Endereço: Av. Barão de Studart, nº 1980 - Térreo - Bairro: Aldeota

Inscrições no portal do evento: doity.com.br/exporecicla2022

Instagram: @sindiverde e @exporecicla

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE