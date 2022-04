Serviço de escolta agiliza o transporte de órgãos em Fortaleza

No processo para a realização do transplante de órgãos, cada segundo conta, por terem um limite de tempo para permanecerem fora do corpo humano. Dessa forma, em casos nos quais a velocidade pode ser determinante para o sucesso de um procedimento, é necessário ter uma infraestrutura de serviços que contribua para que tudo ocorra de forma ordenada.

Em Fortaleza, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) conta com 40 profissionais capacitados para realizarem a otimização do deslocamento, em casos de transporte de órgãos. Como a capital cearense conta com trânsito intenso nas vias, logo, o procedimento de liberação de passagem do comboio com o órgão se faz necessário, explica o gerente de educação para o trânsito da AMC, André Luís Barcelos.

“Em fevereiro deste ano, uma equipe com oito motociclistas batedores auxiliou no deslocamento de um coração e um pulmão do Instituto Dr. José Frota (IJF) ao Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes. Na operação, o tempo do trajeto foi reduzido de 25 para oito minutos. Cada segundo na vida dos pacientes que estão à espera de cirurgia é decisivo”, comenta o gerente.

Cada órgão possui um tempo limite após ser retirado do corpo. Corações e pulmões, por exemplo, resistem por até seis horas. Já o fígado e o pâncreas toleram até 24 horas, enquanto os rins chegam a 48 horas. Órgãos mais transplantados no Ceará, segundo dados da plataforma IntegraSus, as córneas podem ficar até 14 dias fora do corpo. Até o último dia 11 deste mês, foram realizados 146 transplantes de córneas no estado.

Em 2021, foram realizadas quatro ações de escolta de órgãos na Capital. Além do trabalho dos batedores, a Central da Mobilidade para Preservação de Vidas no Trânsito atua em conjunto, por meio da liberação dos semáforos em tempo real. 56% da rede semafórica de Fortaleza é centralizada, o que permite essa interação junto aos controladores. Outra atribuição dos profissionais é a escolta de autoridades em eventos especiais.

“A sincronia da Central da Mobilidade com os agentes em campo acontece por meio de GPS, em que é possível obter a localização em tempo real do comboio que está transportando o órgão. Dessa forma, é possível efetuar o bloqueio da via antecipadamente e realizar a abertura dos semáforos de forma simultânea”, informa Gabriel Maciel, coordenador do Núcleo de Implantação e Operação de Semáforos da AMC.

Formação

No último mês de março, 20 agentes da AMC participaram de qualificação para escolta no transporte de órgãos. Na ocasião, foram explicadas habilidades específicas de direção segura que os batedores precisam adquirir durante o processo. Para participarem, os profissionais precisam ser motociclistas operacionais há um ano.

Projeto Mobilidade Urbana

Em busca de ampliar as vozes sobre o tema, o Sistema Verdes Mares (SVM) lançou o projeto Mobilidade Urbana 2022, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALCE) e apoio da AMC. Por meio de uma série de programas veiculados na TV Diário, especialistas locais e de outras partes do Brasil trazem análises e perspectivas sobre o assunto. As transmissões ocorrem de segunda a sexta-feira, às 22 horas; sábados e domingos, às 13h e 17 horas. Todos os episódios ficarão disponíveis no canal do Youtube da emissora.

