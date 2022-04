Com 600 câmeras, central monitora segurança e mobilidade em Fortaleza

De uma área de 223m², com moderno circuito fechado de TV e video wall com monitores de 55 polegadas, a Central de Mobilidade para preservação de Vidas no Trânsito, instalado na sede da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), consegue monitorar 24 horas por dia o trânsito e a segurança de Fortaleza. 600 câmeras de videomonitoramento captam em tempo real as mais diversas ocorrências, agilizando o trabalho dos agentes públicos.

A Central foi criada em 2021 e integra órgãos municipais e estaduais, entre os quais a AMC, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a Guarda Municipal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar.

“Congregamos vários setores que contribuem para ajudar às pessoas a fazerem o seu deslocamento seguro e de maneira mais fluida”, explica Lélio do Vale, Coordenador da Central de Mobilidade. “A ideia é que a Central aja tanto na mobilidade, como na segurança viária”, completa.

As mais diversas ocorrências são captadas pelo olhar das câmeras, como acidentes, árvores caídas, buracos nas vias, semáforos com defeito e até assaltos. Como o video wall integra todos os monitores por um sistema de gerenciamento, isso permite que os servidores projetem mapas, alertas, destaquem imagens de câmeras prioritárias para atendimento de ocorrências, sob o viés no trânsito, segurança pública ou mesmo saúde.

“Seja uma árvore caída, atropelamento, ou qualquer evento que possa gerar um prejuízo não só pra fluidez do trânsito, mas também para a segurança das pessoas, já temos um protocolo estabelecido para que possamos atuar nesse tipo de situação”, esclarece Lélio do Vale.

O trabalho da Central é não apenas agir com rapidez, mas também prevenir que certas situações causem problemas no trânsito. O coordenador destaca os pontos de alagamento, por exemplo. Quando começa a chover, a equipe da central já se volta para esses locais, enviando agentes para ordenar a circulação.

Controle de semáforos

De acordo com Lélio, Fortaleza conta com 1062 semáforos, dos quais 56% (594) podem ser controlados pela Central. Dessa forma, qualquer falha é detectada imediatamente e o serviço de manutenção, agilizado. Outra vantagem da tecnologia é que o semáforo é otimizado de acordo com o fluxo veicular, contabilizado por laços detectores instalados no asfalto. Assim, o tempo verde fica por mais tempo nas vias de maior fluxo.

Os semáforos da região da grande Aldeota, de alguns dos principais corredores de Fortaleza (avenidas Bezerra de Menezes, Domingos Olímpio, 13 de Maio, Jovita Feitosa, Eng. Santana Jr. e Duque de Caxias), além de outros bairros (Benfica, Cocó, Centro, Fátima, Montese, Parquelândia, Messejana, José Walter, Barra do Ceará, Padre Andrade, Pirambu e Vicente Pinzón), operam com a centralização.

O controle dos semáforos também permite operações como as “ondas verdes”, que ajudam a agilizar determinados trajetos. Isso é feito, por exemplo, em transporte de órgãos ou de pessoas em estado grave que precisam chegar mais rápido no hospital. “A partir da central conseguimos abrir o semáforo. Recentemente fizemos um transporte de órgão do IJF (Instituto José Frota) para o Hospital da Messejana. Em 5 minutos, a equipe de batedores da AMC conseguiu chegar no local”, diz Lélio do Vale.

Projeto Mobilidade Urbana

O Sistema Verdes Mares (SVM) lançou o projeto Mobilidade Urbana 2022, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALCE) e apoio da AMC. Por meio de uma série de programas veiculados na TV Diário, o tema é discutido pelo olhar de especialistas locais e de outras partes do Brasil. As transmissões ocorrem de segunda a sexta-feira, às 22 horas; sábados e domingos, às 13h e 17 horas. Todos os episódios ficarão disponíveis no canal do Youtube da emissora. Confira.

