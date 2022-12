Sem fogos barulhentos, Fortaleza prepara Réveillon inclusivo e sustentável

Fortaleza volta a realizar sua popular festa de Réveillon no aterro da Praia de Iracema, após três anos sem celebração, com dois dias de shows e 18 atrações nacionais e locais dos mais diversos gêneros musicais. Além dos dois dias de festejo, o Réveillon 2023 em Fortaleza é o primeiro com lei que proíbe a utilização de fogos barulhentos.

Criada durante a pandemia, a Lei n° 11.140/2021 proíbe o uso de artigos que provocam ruído alto em eventos públicos e particulares, dispostos em locais privados. ’’Sabemos, por exemplo, que o barulho excessivo afeta pessoas com hipersensibilidade sensorial, pessoas com autismo, idosos, famílias com crianças pequenas e animais de estimação. Por isso, neste ano, não haverá queima de fogos barulhentos, respeitando inclusive a legislação municipal em vigor’’, comenta o Prefeito de Fortaleza, José Sarto.

O barulho gerado pelos fogos de artifícios tradicionais chega a ultrapassar a intensidade de 150 decibéis (dB). Essa intensidade sonora é capaz de causar zumbido, perda de audição temporária ou permanente e hipersensibilidade auditiva. Em animais, compromete os cursos migratórios, pode causar morte súbita, acidentes domésticos, entre outros.

A lei proíbe a utilização de explosivos que causem barulho, a fim de proteger o bem-estar da comunidade e dos animais. Caso a determinação não seja respeitada, a multa para pessoa física é de R$ 180. As empresas que não cumprirem a lei pagarão R$ 890. ’’Estamos trabalhando para o maior Réveillon da história de Fortaleza ser também o mais sustentável e inclusivo. É uma grande festa que traz muitos benefícios para a cidade, mas que também gera impactos e queremos minimizar isso'', comenta o Prefeito.

A população pode denunciar a queima de fogos barulhentos pelo número 156 e pelo site oficial de denúncias da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

Festa inclusiva e sustentável

Além de um Réveillon mais inclusivo, a prefeitura trabalha em um evento amigo do meio ambiente. ’’Estamos firmando compromisso para este ser um Réveillon sustentável. Vamos minimizar o impacto do lixo que é despejado na orla, tentando aproveitar ao máximo os resíduos através da reciclagem, estimulando a economia circular”, destaca o Prefeito.

O Réveillon deste ano acontece entre os dias 30 e 31 de dezembro com 18 atrações musicais que passarão pelo palco para a despedida de 2022 e chegada do novo ano, entre elas Jorge Aragão, Xand Avião, Vanessa da Mata, Luísa Sonza, Alok e Nattan. Além disso, uma feira de economia criativa também estará à disposição do público.

A festa terá cobertura completa de todas as emissoras do Sistema Verdes Mares (SVM), ampliando o alcance do evento para outras regiões do estado. TV Verdes Mares, TV Diário, Rádio Verdinha, FM 93 e Diário do Nordeste estarão de forma integrada cobrindo dos preparativos até a passagem do ano.