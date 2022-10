Redução no preço de kits de energia solar facilita acesso para consumidores

Proprietário de um gerador de energia solar desde 2019, o aposentado Aníbal Jorge já possuía, há algum tempo, interesse em realizar a instalação de uma autogeração em sua casa. Contudo, naquela época, os altos preços impediam a realização do desejo. Com o passar do tempo, a redução nos valores permitiu que o aposentado realizasse o sonho desse projeto.

“Eu percebia a importância de usar o recurso do sol, principalmente no nosso estado, na nossa região, próximo ao Equador. Então, eu esperei baratear mais”, explica Aníbal.

Em um primeiro momento, foi instalado um sistema com 12 painéis. Após perceber a economia e a oportunidade de ampliar o conforto em casa, sem onerar a conta de energia, Aníbal instalou mais quatro painéis. Em comparação ao período sem o uso de energia solar, a conta de energia elétrica mensal da família foi reduzida em cerca de 80 a 90%, estima o aposentado.

Segundo Mário Viana, Gerente Comercial da empresa Sou Energy, essa redução nos valores dos kits de energia solar se deu por um movimento natural do mercado. Com o aumento da demanda pelos consumidores, a produção se expandiu, o que levou à queda nos preços. “Já temos no Brasil, equipamentos com os mesmos preços, em dólar, que países da Europa, onde energia solar já é uma tecnologia amplamente disseminada. Dessa forma, uma nova parcela da população agora tem acesso à autogeração de energia.”

Acerca do uso de equipamentos que proporcionam mais conforto para o dia a dia, Aníbal comenta que instalou aparelhos de ar-condicionado tanto na sala de casa quanto nos quartos dos filhos. “Isso me deu uma tranquilidade de não pagar uma conta de energia exorbitante e nem ficar à mercê dos aumentos da tarifa de energia.”

Taxação do setor

A partir de janeiro de 2023, entrará em vigor a Lei 14.300/2022, conhecida como o marco legal da micro e minigeração de energia. A nova lei prevê algumas mudanças nos cálculos dos custos de utilização da rede elétrica, atribuindo uma tarifa de distribuição, que hoje não é cobrada. Para ficar isento dessa tributação até 2045, é preciso instalar o gerador de energia solar ainda em 2022.

