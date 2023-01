Programa com passagens aéreas e terrestres para jovens em Fortaleza abre inscrições; veja detalhes

O projeto Voa Juventude, que oferece passagens aéreas e terrestres para jovens de Fortaleza participarem de eventos, congressos, campeonatos, cursos e outras modalidades, abriu inscrições para a edição de 2023. O projeto executado pela Prefeitura da Capital cearense por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) beneficia pessoas entre 15 e 29 anos.

As inscrições, disponíveis desde essa segunda-feira (9), são feitas pelo site Seleção Juventude, por meio de formulário on-line. A iniciativa cobre os custos de passagens, hospedagem e seguro bagagem. Os eventos também podem ser fora do país.

>>> Acesse o edital e inscrições

Despesas com a inscrição no evento, alimentação e gastos extras não serão custeados. A Sejuv tem o prazo de até 20 dias antes do dia da viagem para analisar a inscrição e conceder ou não o benefício.

Documentos e inscrições

Para se inscrever, os jovens têm de residir em áreas com alto índice de vulnerabilidade em Fortaleza. Eles terão de anexar um documento com identificação dos pais ou responsáveis, além de uma declaração de autorização.

Menores de idade e Pessoas com Deficiência (PCDs) podem indicar um maior responsável para acompanhá-los na viagem.

A Prefeitura exige os seguintes documentos no ato da inscrição:

RG ou documento de identificação com foto

CPF

Comprovante de endereço dos últimos três meses

Declaração que não tem condições de custear com recursos próprios a viagem

Convite ou inscrição no evento

Motivos para a concessão de passagens

Voa Juventude

O programa Voa Juventude foi lançado em 2019 e já levou jovens tanto para eventos nacionais quanto internacionais. Em território brasileiro, já foram feitas viagens para o Distrito Federal e os estados Bahia, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Em 2022, entre julho e novembro, 309 jovens foram contemplados. Destas viagens, 10 foram para o exterior: Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, França e Itália.