Prefeitura publica edital para privatizar terminais de ônibus de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza publicou um edital, nesta terça-feira (26), sobre o Chamamento Público com intuito de atrair entes privados para realizar o investimento na modernização do sistema de transporte público do município. O objetivo do estudo é a melhoria dos terminais abertos, fechados e dos corredores estruturados da cidade.

Entre os serviços a serem executados pelas empresas selecionadas estão a construção, administração, manutenção, conservação, requalificação e exploração comercial desses espaços.

A ação, vinculada à carteira de projetos prioritários da Coordenadoria de Parcerias Público-Privada de Fortaleza (PPPFor), angaria propostas sobre estudos de modelagem operacional, engenharia e arquitetura, urbanístico-ambiental, econômico-financeira e jurídica.

Expedido pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), o Chamamento Público seleciona estudos destinados aos terminais de ônibus, sendo sete fechados (Antônio Bezerra, Conjunto Ceará, Lagoa, Messejana, Papicu, Parangaba e Siqueira) e dos terminais abertos da Praça Coração de Jesus, Washington Soares, José Walter e a implantação de um equipamento no José de Alencar.

Também são contempladas as estações dos corredores de ônibus (Antônio Bezerra-Centro e o Messejana-Centro).

Sistema de transporte público da Capital

Atualmente, cerca de 675.550 pessoas por dia movimentam os terminais em Fortaleza. Segundo a Prefeitura, a iniciativa deverá oferecer conforto e satisfação aos usuários, além do gerenciamento mais eficiente e menos oneroso para a administração pública.

Rodrigo Nogueira Secretário do Desenvolvimento Econômico "Observando que existe potencial para uma melhor exploração desses espaços, juntamente ao aumento da eficiência e qualidade dos serviços prestados à população, é que se justifica a realização de estudos para aliar a expertise da iniciativa privada com o interesse público, unificando em cada um dos equipamentos, serviços públicos e privados de alta qualidade".

Como participar

Os interessados em participar devem apresentar o requerimento de autorização a partir desta terça-feira, até o dia 16 de maio de 2022, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na sede da Central de Licitações de Fortaleza (CLFor), localizada à Avenida Heráclito Graça, 750 - Centro.

O prazo final de apresentação dos estudos é de até 120 dias após a autorização.

