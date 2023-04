Prédio em obras desaba e deixa três trabalhadores gravemente feridos no Interior do Ceará

O desabamento de um prédio comercial, registrado na manhã desta quinta-feira (27), deixou três pessoas gravemente feridas no Centro de Iguatu. As vítimas eram trabalhadores da construção civil e atuavam em uma obra realizada no imóvel, de um andar.

O local, que fica na Av. Agenor Araújo, próximo ao Mercado Público do município, funciona como uma espécie de depósito. Na ocasião, a lage desabou, levando também o teto, e caiu sobre os funcionários, que atuavam no piso do andar superior. A área foi isolada. Agentes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e auxiliaram os populares na retirada das vítimas dos escombros.

Segundo testemunhas, o trio sofreu lesões e foi encaminhado para unidades de saúde da região. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local. O coronel da corporação, Mendes Júnior, detalhou, ao Sistema Verdes Mares, que os três foram gravemente feridos.

Legenda: A área no entorno do imóvel foi isolada Foto: Wandemberg Belém

A queda da estrutura gerou um barulho e uma nuvem de poeira, chamando a atenção de pessoas próximas ao endereço, que ajudaram no resgate. O mototaxista Adão Fernandes foi uma delas.

"Fomos achando eles. Vendo braço, vendo perna, e fomos tirando [os escombros] e ele [vítima] gritando e nós procurando onde é que tinha uma perna, um braço. A cabeça a 'gente' tiramos logo, para ele respirar, porque estava com muita terra. E graças a Deus salvamos ele", relatou ao Sistema Verdes Mares.

Legenda: Local passava por uma reforma Foto: divulgação/bombeiros

No entanto, como explica Mendes Júnior, a conduta não é indicada, já que a estrutura estava fragilizada e poderia haver novos desabamentos, podendo aumentar o número de vítimas.

"Nessas situações não se arrisquem, porque a estrutura, quando ela cai, pode ter outras possibilidades de colapsar. Uma ocorrência que teve três vítimas poderia ter mais vítimas e até casos fatais", alertou o oficial.

