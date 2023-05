Praia do Futuro está imprópria para banho em Fortaleza; veja onde mar está bom para banhistas

De acordo com boletim da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), a Praia do Futuro está imprópria para banho. Divulgado nessa sexta-feira (19), o documento ainda alerta que, em Fortaleza, apenas seis trechos de praias são indicados para os banhistas.

Junto à Praia do Futuro, outros locais famosos, como a Praia do Caça e Pesca e a Praia do Titanzinho, também aparecem como não recomendados para banho no setor Leste. Na região, somente a Praia da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos, pode ser utilizada para a prática.

O quadro é mais equilibrado no setor Centro, que apresenta cinco trechos impróprios e cinco indicados para banho. Entre os não recomendados, estão a praia do Mucuripe e a Praia dos Crush.

No setor Oeste, onde ficam localizadas a Praia da Leste-Oeste e a Praia da Barra do Ceará, todos os trechos foram considerados impróprios. Confira a lista completa:

SETOR LESTE

Impróprias

Praia do Caça e Pesca , na altura da rua Germiniano Jurema.

, na altura da rua Germiniano Jurema. Praia do Futuro , no trecho próximo à Capela de Santa Terezinha.

, no trecho próximo à Capela de Santa Terezinha. Praia do Futuro , na altura da rua Embratel.

, na altura da rua Embratel. Praia do Futuro , perto da rua Francisco Montenegro.

, perto da rua Francisco Montenegro. Praia do futuro , na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues

, na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues Praia do Futuro , perto da Avenida Carlos Jereissati.

, perto da Avenida Carlos Jereissati. Praia do Futuro , na altura da rua Gerôncio Brígido Neto.

, na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Praia do Futuro , em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.

, em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares. Praia do Futuro , próximo à Areninha Praia do Futuro.

, próximo à Areninha Praia do Futuro. Praia do Futuro , na altura da rua Ismael Pordeus.

, na altura da rua Ismael Pordeus. Praia do Titanzinho

Praia da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba.

Próprias

Praia da Abreulândia

SETOR CENTRO

Impróprias

Praia do Mucuripe , na altura da rua Interna.

, na altura da rua Interna. Praia do Mucuripe , ao lado Mercado dos Peixes.

, ao lado Mercado dos Peixes. Praia do Mucuripe , na altura da Estátua Iracema do Mucuripe.

, na altura da Estátua Iracema do Mucuripe. Praia do Mucuripe , na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar

, na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar Praia dos Crush

Próprias

Praia do Meireles , próximo à Feirinha da Beira Mar.

, próximo à Feirinha da Beira Mar. Praia do Meireles , na altura da rua José Vilar.

, na altura da rua José Vilar. Praia do Meireles , próximo ao Aterro.

, próximo ao Aterro. Praia de Iracema , na altura da Estátua Iracema Guardiã.

, na altura da Estátua Iracema Guardiã. Praia de Iracema, próximo à Ponte Metálica.

SETOR OESTE

Impróprias

Praia da Leste Oeste

Praia do Pirambu , na altura da av. Filomeno Gomes.

, na altura da av. Filomeno Gomes. Praia da Formosa

Praia da Colônia , próxima à Estação Elevatória Arpoado.

, próxima à Estação Elevatória Arpoado. Praia do “L”

Praia do Coqueirinho

Praia das Goiabeiras

Praia Barra do Ceará , na altura da rua Bom Jesus

, na altura da rua Bom Jesus Praia da Barra do Ceará

Praia Barra do Ceará, na altura da Foz do Rio Ceará.