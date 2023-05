Pai encontra filho desaparecido há 5 meses na Casa de Cuidados do Ceará após técnica reconhecer foto

Foram cinco longos meses de angústia e procura até o cearense Antônio Alves encontrar o filho Antônio Moraes, noticiado às autoridades como desaparecido em dezembro de 2022. O rapaz estava sob assistência em saúde multidisciplinar da Casa de Cuidados do Ceará (CCC), em Fortaleza.

Moraes desapareceu no dia do último jogo do Brasil na Copa do Mundo de Futebol, em 9 de dezembro do ano passado. O pai relata que chegou a pensar que o filho havia morrido, já que a família recebeu diversos trotes e nenhuma informação concreta.

O paciente deu entrada na Casa no dia 28 de março, encaminhado de um hospital, aparentemente orientado, mas sem conseguir falar. Segundo o relatório, o 'desconhecido' foi vítima de agressão física e tinha um ferimento na cabeça e outras sequelas.

A equipe descreveu que ele havia perdido o celular e não lembrava o número, o que tornou as buscas ainda mais desafiadoras para os profissionais envolvidos.

“Por meio de um trabalho de parceria entre o Serviço Social e a Terapia Ocupacional, buscamos formas de comunicação como mímicas, impressão de fotos dos bairros próximos ao local onde foi encontrado, tudo no intuito de obter dados sobre seus familiares e, assim, acionar a Rede Socioassistencial do Município”, detalha Meyrianne Nogueira, assistente social da CCC.

Comunicação com a segurança

O Serviço Social da CCC também buscou auxílio nos órgãos competentes, como a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), onde foi solicitada a realização de papiloscopia e exame de DNA.

Durante as buscas, neste mês de maio, uma técnica de enfermagem da Casa viu a foto de Moraes na rede social do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, dado como desaparecido, e o reconheceu.

A partir daí, foi agendado o reencontro com a família. Meyrianne Nogueira reforça que os parentes devem registrar o desaparecimento de familiares junto aos órgãos competentes para facilitar o reconhecimento mais rápido pela população.

A CCC é um equipamento da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) gerido pelo Instituto de Saúde de Gestão Hospitalar (ISGH). Durante o período em que esteve internado, o paciente teve acompanhamento com fisioterapeuta e fonoaudiólogo.

