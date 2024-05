Resíduos de lixo poderão ser trocados por crédito no Bilhete Único e em operadoras, diz Sarto

O Movimento Fortaleza Limpa foi lançado nesta quinta-feira (9), na Lagoa da Messejana, na capital cearense. O objetivo do programa é trazer projetos e ações de conscientização, fiscalização e limpeza urbana no município. A ação contará com a ampliação de 30 máquinas recicláveis distribuídas em Fortaleza. Os resíduos serão trocados por crédito no Bilhete Único, em operadoras de telefonia e em vários parceiros. Haverá ainda o aumento de 35 Ecopontos, chegando a 140.

"Uma cidade mais limpa é uma cidade mais saudável, onde a família vive melhor. O programa Fortaleza Limpa terá três eixos, educação, fiscalização e limpeza urbana, e vamos engajar toda a cidade nesse compromisso que é de todos nós, do poder público, da iniciativa privada e dos cidadãos e cidadãs. Será uma ação conjunta, que inclui os caminhões de coleta de recicláveis, o vídeomonitoramento, a ampliação do número de ecopontos, de bairros atendidos pelo Re-Ciclo, de lixeiras subterrâneas e de agentes de limpeza. Teremos um grande time de dez mil pessoas trabalhando para fazer de Fortaleza a cidade mais limpa do Brasil," afirmou o prefeito José Sarto (PDT).

O chefe do executivo estadual ainda explicou que além de realizarem conscientização da população, o programa estimulará o descarte correto do resíduo sólido. "Hoje, em cada 10 quilos que a limpeza faz de forma ordenada, definindo o que é reciclável e o que não é reciclável, cada 10 quilos que a gente faz a coleta regular, a gente tem 12 quilos que são jogados no meio da rua. Com inúmeros flagrantes da nossa própria estrutura de fiscalização, só esse ano foram para mais de 200 flagrantes, então a gente precisa conscientizar que uma cidade mais limpa é uma cidade mais saudável, é uma cidade onde a família se sente melhor, é consequência dinamiza a economia", disse.

A iniciativa é multissetorial e contará com 10 mil agentes, isto é, envolverá as pastas de Educação, Saúde, Juventude, Conservação e Fiscalização. "Aqui serão 10 mil agentes de limpeza entre o pessoal da educação, o pessoal da saúde, agentes de comunidade de saúde, agentes de endemia, os agentes de cidadania, os que estão na escola de educação ambiental e a galera da juventude", revelou Sarto.

Legenda: José Sarto anunciou a ação nesta quinta-feira (9) Foto: Kid Jr.

Dentre as ações dos 10 mil agentes, estão:

Divulgar serviços da Prefeitura

Conscientizar a população sobre o descarte correto dos resíduos

Informar sobre benefícios para a saúde pública

O trabalho será realizar com a população, em domicílio, em eventos e espaços públicos.

Em relação à fiscalização, o movimento atuara por meio de monitoramento por vídeo e servidores, além de câmeras, identificam descarte inadequado de lixo em áreas públicas e imagens serão monitoradas por órgãos de fiscalização para coibir crimes ambientais.

A fiscalização contará ainda com 60 ciclomonitores, monitoramento de pontos de lixo, realização de campanhas ambientais, diagnóstico de problemas mais comuns e acionamento de órgãos de competentes.

Recicla Mais

A ação contará ainda com o "Recicla Mais". Sete caminhões que contarão com coleta seletiva porta a porta, começando pelos condomínios residenciais, farão rotas semanais.

Na primeira etapa, os bairros atingidos são: Messejana, Curió, Guajerú, Coaçu, São Bento, Paupina, Parque Santa Maria, Ancuri, Meireles e Aldeota.

Já em maio, outros 26 bairros serão contemplados e em junho mais 35.

Para condomínios que desejem aderir o "Recicla Mais", devem acessar o site Recicla Mais Fortaleza.

A população também pode se cadastrar para ter os resíduos recicláveis coletados gratuitamente em casa ou em um ponto comercial por catadores, usando triciclos elétricos.

Os carroceiros terão novos equipamentos de segurança, como bota e luva. Haverá ainda aumento valor pago para recicláveis que a carroceira leva aos Ecopontos. Para entulhos, o valor irá de R$ 0,02 para R$ 0,04 e para resíduos sairá de R$ 0,04 para R$ 0,06.