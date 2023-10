Marinha suspende buscas por três tripulantes desaparecidos em Itarema após operação de 120 horas

A Marinha do Brasil (MB) suspendeu, na noite do dia 4 de outubro, as buscas realizadas por três tripulantes desaparecidos no mar da Praia de Torrões, em Itarema, no Ceará. O grupo foi dado como desaparecido por amigos e familiares no dia 19 de setembro.

Conforme a MB, ela foi comunicada no dia 29 de setembro do atraso no regresso da embarcação "Patriota". Uma operação de busca e salvamento foi iniciada imediatamente, coordenada pela Salvamar Nordeste, com participação da Capitania dos Portos do Ceará e da agência do órgão em Camocim.

No entanto, apesar dos esforços realizados por aproximadamente 120 horas de trabalho, nenhum dos três foi encontrado, e as buscas foram suspensas. Elas podem ser "reiniciadas por ocasião de novas informações", declarou a Marinha.

Marinha do Brasil Comunicado oficial Foi emitido Aviso aos Navegantes e realizado contato com a comunidade marítima, no intuito de ampliar a divulgação sobre o ocorrido e alertar as embarcações que navegam em áreas próximas ao desaparecimento para apoiar nas buscas.

Desaparecimento de tripulantes

A embarcação com três tripulantes saiu da Praia de Torrões, em Itarema, para realizar atividade de pesca há cerca de 28 quilômetros da Praia da Baleia, em Itapipoca. A proprietária da embarcação, Ana Rita, detalhou que, no barco, estavam: Milton Cezar Rodrigues, José Félix de Sousa e José Ivan do Nascimento.

O trio tinha combustível suficiente para passar de cinco a seis dias em alto-mar. Por isso, inicialmente, os familiares não estranharam a demora para a embarcação retornar a Itarema, por imaginarem que o grupo poderia ter aportado em outro lugar para abastecer e continuar a pesca. Contudo, o grupo teria perdido a comunicação assim que saiu.

Em nota, a Marinha afirmou que as buscas percorreram as localidades de Paracuru, Mundaú, Baleia, Moitas do Ceará, e Itarema. Em meio à tentativa de localizar o trio, o Navio-Patrulha "Graúna" foi utilizado.