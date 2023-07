Incêndio atinge apartamento no Bairro Meireles, em Fortaleza; dois cachorros são resgatados

Um incêndio atingiu um apartamento no Bairro Meireles, em Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (5). Não foram registradas vítimas.

Dois cachorros eram os únicos no local no momento e foram resgatados com vida pelo Corpo de Bombeiros. Um dos animais foi socorrido por vizinhos e o outro chegou a ficar desaparecido, mas foi encontrado.

O fogo destruiu grande parte da mobília e parte da alvenaria do apartamento, situado em um condomínio na Rua Silva Jatahy.

O proprietário, que não estava no apartamento, não soube informar o que pode ter iniciado o fogo. Uma perícia deve determinar as causas do incêndio.

Incêndio não se alastrou para outros apartamentos

O apartamento sofreu perda parcial e a suíte e o banheiro foram os cômodos mais atingidos. O incêndio não se alastrou para outros apartamentos.

O capitão Bruno, responsável pela operação de controle do incêndio, afirmou que o fogo se concentrou apenas no apartamento, que deve passar por reparo elétrico e hidráulico.

"Não houve propagação, não houve dano considerável à estrutura quando se fala do prédio como um todo", ressaltou o capitão.

O fogo foi controlado pelos bombeiros com apoio de um caminhão tanque e outras viaturas. O processo de rescaldo, necessário para impedir a retomada do fogo, já foi iniciado.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE