Garoto de 13 anos, aprovado em faculdades públicas, dá dicas de estudo: 'esquecer celular e relógio'

Aos 13 anos, Caio Temponi conseguiu passar em difíceis provas para ingressar em diferentes cursos de universidades públicas. Há um ano e três meses, o garoto de Três Rios (RJ) vive com a família em Fortaleza (CE). O adolescente ganhou uma bolsa de estudo de uma escola privada da capital cearense. Para ele, o estado é referência em educação.

A família do jovem deixou o negócio da família — uma empresa de transporte — para se dedicar aos estudos do filho.

Assista à entrevista:

"Quando saímos de Três Rios e fomos para Juiz de Fora (MG), pois ele ganhou uma bolsa para estudar lá, nós vendemos os ônibus para dar um futuro melhor para ele. Tinha valores de aluguel, cursos de línguas, entre outros cursos", conta a mãe do garoto, Laurismara Temponi.

Com pouca idade, ele já havia sido aprovado em 1º lugar no exame da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar) e foi medalhista de ouro na Olimpíada de Mayo em matemática.

Em agosto de 2021, o pequeno foi notícia no Diário do Nordeste. Ele foi primeiro lugar no vestibular para o curso de administração da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Legenda: Caio em visita à sede da Epcar Foto: Arquivo Pessoal



Em fevereiro deste ano, Caio foi aprovado em primeiro lugar em Direito na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Ele soube da informação pelo resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Rotina de estudo e de criança

Como um garoto de 13 anos, Caio Temponi divide a vida em estudo e ser criança. "Estudo de 7h da manhã até 20h na semana. Aos sábados, costumo estudar de oito até 18h. Pela manhã, gosto de revisar o que vi na semana", destaca o jovem.

No tempo livre, Caio Temponi gostar de jogar bolar, xadrez e tênis de mesa. "Estou até com a perna machucada pois me deram um carrinho jogando".

Aos domingos, em que não há simulados, o garoto tem o dia livre. Geralmente, ele sai com amigos e ver filmes.

Dicas de estudo de Caio Temponi:

Estudar com qualidade e não quantidade. Três horas de estudo de maneira inteligente contra oito horas de maneira errada;

Deixar aparelhos celulares no cômodo diferente que você estiver estudando. O celular desconcentra bastante e acaba saindo do foco;

Não ficar olhando para relógio e se preocupando com o tempo de estudo.

Sonho profissional

Aos 13 anos, Caio pensa no futuro. O garoto quer fazer graduação em Direito e sonha em seguir carreira pública como juiz federal. "É o que eu quero ser. Garante uma estabilidade financeira boa e você pode fazer justiça pelas pessoas".

Laurismara diz preferir que o filho conheça outros cursos antes de tomar a decisão pelo Direito.



Ela teme que Caio conclua a graduação e ainda não tenha idade mínima exigida pela lei para se candidatar a uma vaga. No Brasil, conforme a lei nº 11.697, para ingressar carreira da magistratura é preciso ter mais de 25 e menos de 50.

Canal no YouTube ajuda outros jovens com deficiências em matemática

Legenda: Caio responde questões de difíceis instituições de ensino em vídeo Foto: Reprodução/YouTube

Na rotina de estudo, Caio Temponi ainda encontrou uma forma de passar o que aprendeu para outras pessoas. Ele é dono do canal no YouTube "Gabaritando com Caio Temponi".



Ao todo, ele soma mais de 17 mil seguidores na plataforma de vídeos e um acervo com mais de 300 aulas de matemática.

No conteúdo dos vídeos, Caio responde questões de provas de exames da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), Instituto Tecnológico de Aeronáutica (Ita) e Instituto Militar de Engenharia (Ime).