Festa de São Francisco das Chagas de Canindé neste ano será presencial

Após dois anos de restrições devido à pandemia da Covid-19, a Festa de São Francisco das Chagas, em Canindé, voltará a ser 100% presencial em 2022. A edição deste ano acontecerá entre 6 a 16 de outubro. A festa acontece após o dia de São Francisco (dia 4 de outubro), por conta das Eleições. O tema desta edição da festa será “São Francisco nos ensina a viver a sabedoria do Evangelho”.

“Teremos uma festa especial, pois depois de dois anos sem a celebração presencial, estamos com o grito 'Viva São Francisco' preso na garganta. Estamos com saudades da festa, do romeiro que vem de todos os lugares a pé, de bicicleta, de moto ou de carro para venerar São Francisco”, ressalta o Reitor do Santuário de Canindé, Frei Gilmar Nascimento.

Na última edição presencial, em 2019, pelo menos 1 milhão de pessoas passaram pela cidade localizada no Sertão cearense que celebra São Francisco há mais de 200 anos. A estimativa é da organização do evento.

Programação

A primeira celebração, no dia 6 de outubro, começará às 2h da madrugada em preparação para o hasteamento da bandeira com Missa a ser celebrada às 4 horas da manhã. Já o encerramento, no dia 16, contará com a Celebração Eucarística presidida por Dom José Antonio, arcebispo de Fortaleza.

Legenda: A cidade localizada no Sertão cearense celebra São Francisco há mais de 200 anos. Foto: Divulgação

Já a procissão, no dia 6 de outubro. percorrerá diversas ruas de Canindé - o trajeto oficial será divulgado posteriormente. Do dia 7 a 15 de outubro será realizada diariamente a procissão com o Painel de São Francisco, sempre saindo do Santuário em direção à Praça dos Romeiros, às 17h30.

A procissão festiva está programada para o dia 16, no último dia da festa e leva à sua frente a imagem de São Francisquinho, a imagem primitiva que deu origem à devoção.

Durante o festejo, que neste ano tem por tema “São Francisco nos ensina a viver a sabedoria do Evangelho”, haverão confissões. "É muito comum nas promessas dos romeiros o voto de se confessar no Santuário, no período da festa", pontua a assessoria do Santuário.

“O Canindeense traz em sua essência o amor e a devoção a São Francisco das Chagas. Uma marca que vem lá do comecinho da nossa história quando os primeiros missionários passaram por estas terras tão sofridas, contudo, agraciada por Deus. Estamos todos tomados de uma grande alegria para celebrar os festejos deste ano”, acrescenta Frei Gilmar.

Acolhimento

Os romeiros que participarem da Festa poderão contar com a Pousada Franciscana para o acolhimento. Localizada ao lado do Convento Santo Antônio, em um prédio histórico, datado de 1988, o local oferece 40 quartos.

A Pousada também possui estacionamento privativo para veículos. O espaço ainda conta com um anfiteatro, dois auditórios, uma capelinha, refeitório amplo com sala de recepção, além de cozinha e lavanderia.