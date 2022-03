Escola no Ceará está há 8 meses tentando ligação de energia elétrica para começar a funcionar

O prédio novo, que deveria começar a funcionar na volta às aulas presenciais no Município, no último dia 28, está parado e o único movimento no local são de pais procurando informações sobre o início das aulas.

“A gente não tem outra estrutura, antes estávamos na escola da região, mas não tem como continuarmos nesse espaço, porque aumentou muito a demanda. Tanto da escola que estávamos, quanto a nossa, de crianças, e da educação especial”, explica a diretora do CEI, Vanusia Alves.

Durante esses oito meses, foram solicitados pela companhia elétrica, pelo menos, cinco novos prazos para ligação da rede de energia da instituição de educação infantil e nenhum deles foi cumprido.

Prejudicando famílias

A falta de energia na instituição, direta e indiretamente, tem prejudicado toda a comunidade de Ubaúna. De acordo com a diretora, Vanusia Alves, são 205 alunos e cerca de 190 famílias que dependem, diretamente, dos serviços da escola infantil e estão se sentindo prejudicados.

“O município já iniciou as aulas, mas a gente não, por causa da energia. Por questão de ventilação, sem a energia falta a água gelada, o local para preservar a merenda. Falta os computadores para o trabalho da secretaria. Fica inviável", compartilha a diretora.

Uma das mães prejudicadas pela situação é Daiane da Silva Simão, que espera desde o início do ano pela confirmação da data de início das aulas de sua filha, que vai iniciar o período escolar.

Daiane da Silva Dona de casa “A gente precisa muito para todas as crianças de Ubaúna, e para as mães também. Isso [deixar a escola sem energia] é muito errado, e prejudica demais as crianças. A criança precisa estudar, e não tem energia. É vergonhoso”.

A professora do ensino infantil, Flávia Coitinho, que trabalha na instituição, reforçou a realidade do local. "Às vezes tenho que tirar a máscara de tão quente, [sem energia] as crianças conseguiriam manter por causa do calor. Tá prejudicando, vem várias famílias reclamar que precisam que a CEI de Ubaúna venha a funcionar”, finaliza a professora.

Companhia elétrica

Em nota, a Enel informou que pedidos de ligação novos passam por diversas etapas até a realização da obra e a ligação da energia, desde apresentação do projeto, adequações e aprovação. Sobre a obra do Centro de Educação Infantil Antônia Aguiar Neri, a companhia informou que "a ligação estava programada para ser realizada, mas devido às chuvas na região e, seguindo com as normas de segurança, está prevista para ser concluída até o próximo domingo (6 de março)".

Por fim, a Enel disse ainda que mantém o diálogo constante com a Prefeitura de Coreaú e informou todos os passos para solicitação da ligação de energia.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE