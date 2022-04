Entenda como a sinalização viária melhora a mobilidade urbana

Placas, desenhos no asfalto e semáforos formam o conjunto de sinalização no trânsito de uma cidade. Elas informam, alertam, orientam, educam e podem ou não ser de caráter punitivo. Respeitá-las é uma forma de tornar o ir e vir seguro, tanto para quem conduz veículos, como para quem circula a pé.

“A sinalização é uma comunicação visual das normas de circulação e é fundamental porque também tem um papel educativo”, observa Lélio do Vale, coordenador da Central da Mobilidade para a Preservação de Vidas no Trânsito na Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). “Seja horizontal, vertical ou mesmo sinalização semafórica, são formas de auxiliar os condutores e as pessoas que circulam na cidade quais são as melhores formas de fazerem isso de uma maneira segura”, completa.

Em Fortaleza, a implantação de novas sinalizações em calçadas, esquinas e nas zonas de trânsito calmo tem trazido resultados importantes para a mobilidade urbana e segurança viária na Capital. “Conseguimos identificar e acompanhar através dos dados que o risco de sinistros com vítimas diminui drasticamente à medida que implantamos esse tipo de sinalização”, pontua Lélio do Vale.

Ele cita experiências como o Projeto Calçadas Vivas e o premiado Esquina Segura, como cases que ilustram a importância do respeito à sinalização para a mobilidade e segurança dos cidadãos. “Essas sinalizações vêm para assegurar o direito do acesso a esses espaços públicos. Então a mobilidade tem sido impactada diretamente por essas ações”, destaca.

Tipos de sinalização

As sinalizações podem ser verticais (placas), horizontais (desenhos nas ruas), além dos dispositivos de sinalização auxiliar. As placas de trânsito são divididas em categorias, apresentadas de cor e formas diferentes: placas de regulamentação, advertência, indicação, educativas, atrativo turístico e serviços auxiliares. O próprio semáforo é um tipo de sinalização.

Quando há mudanças na sinalização municipal, a equipe de educação para o trânsito é acionada para orientar os condutores sobre as novas normas de circulação. “A equipe vai ao local para fazer uma comunicação de que aquela sinalização deve ser respeitada. As pessoas precisam ver que realmente é um mecanismo para comunicar e educar o condutor de como ele deve circular naquela região”, salienta o coordenador.

A população também pode solicitar a implantação de novas placas sinalizadoras. Isso pode ser feito por meio da regional, dos canais de comunicação da AMC e do 190. “Todas as solicitações que chegam à AMC são direcionadas ao setor responsável e a gente encaminha para estudos e as devidas providências”, afirma Lélio do Vale.

Projeto Mobilidade Urbana

O Sistema Verdes Mares (SVM) lançou o projeto Mobilidade Urbana 2022, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALCE) e apoio da AMC. Por meio de uma série de programas veiculados na TV Diário, o tema é discutido pelo olhar de especialistas locais e de outras partes do Brasil. As transmissões ocorrem de segunda a sexta-feira, às 22 horas; sábados e domingos, às 13h e 17 horas. Todos os episódios ficarão disponíveis no canal do Youtube da emissora. Confira.

