Empresas cearenses possuem projeção nacional em setores de destaque na economia

Estado famoso pelas belas praias e opções de lazer que atraem turistas o ano todo, o Ceará, cada vez mais, se projeta como catalisador de negócios inovadores, nos mais diversos setores econômicos.

Segundo Guilherme Muchale, gerente do Observatório da Indústria do Sistema FIEC, os setores de energias renováveis e o metalmecânico se destacam neste cenário, com empresas como Aeris, Aço Cearense e Esmaltec movimentando a economia local.

No campo das energias renováveis, o HUB de Hidrogênio Verde vem atraindo diversas categorias de investidores para o estado. Recentemente, a multinacional australiana Fortescue assinou um memorando de entendimento no valor de US$ 6 bilhões para a construção de uma usina com a tecnologia no Ceará. Mais de 20 memorandos já foram assinados no estado até o momento.

“Os setores químico, de saúde, logística e de tecnologia da informação têm perspectivas extremamente positivas pela tendência de consolidação de importantes polos industriais no estado, assim como a elevação dos serviços digitais, onde o Ceará tem se destacado pela implementação de hubs logísticos, tecnológicos e de transição energética”, reforça Guilherme.

Entre as empresas que se destacam para além das fronteiras do estado está a Cerbras, no segmento de produção de porcelanato e cerâmica. O empreendimento conta com atuação nas regiões Norte e Nordeste, exportando para 32 países das Américas do Norte, Central e do Sul, além do Caribe.

A empresa também estuda um processo de expansão para as regiões Sul e Sudeste do Brasil, mas ainda não há previsão de início.

“A Cerbras, Solar e M. Dias Branco são grupos empresariais consolidados do Ceará e que têm apresentado resultados expressivos no ganho de mercado em conjunto com a consolidação de práticas de sustentabilidade, ou seja, possuem uma agenda de ações ligadas ao meio ambiente, sociais e de governança (ASG) que elevam a contribuição dessas empresas para o desenvolvimento sustentável do Ceará”, explica Guilherme Muchale.

Na Cerbras, por exemplo, 100% da água utilizada nas fábricas é tratada e reutilizada. Além disso, a empresa realiza ações de reflorestamento de jazidas exploradas, reaproveitamento de materiais, uso de biogás renovável, reaproveitamento de resíduos gerados no beneficiamento de granito, entre outras práticas.

Geração de empregos e exportação

Na avaliação do gerente do Observatório da Indústria, os setores de construção, moda, alimentos e bebidas, além de couro e calçados, se posicionam como os principais campos industriais no quesito de geração de empregos. Além disso, representam parcela considerável das exportações cearenses.

Atualmente, a exportação de ferro fundido, ferro e aço se destacam como os principais produtos exportados no Ceará. Somente em 2022, mais de 940 milhões de dólares já foram arrecadados dentro do segmento. Em segundo lugar estão as exportações de calçados, seguido pelas de combustíveis e óleos minerais.