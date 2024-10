Em expansão, Sol Bijoux inaugura loja em Maracanaú

Referência no atacado e no varejo de acessórios femininos, a Sol Bijoux inaugura a sua oitava loja, desta vez na cidade de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. A nova operação terá foco na venda de acessórios, como pulseiras, braceletes, colares, anéis e brincos.

Com 19 anos de história, a Sol Bijoux foi criada por Sol Lima. A fundadora conta que realizou um curso de bijuterias em 2003 e gostou do tema. Ela começou a fabricar e vender para a vizinhança e, em 2005, saiu para vender nas feiras, como de Pacajus, de Horizonte, da Parangaba e a Feira da Madrugada, em Fortaleza.

“Passamos três anos vendendo na rua, na Feira da Madrugada, foi então que conseguimos comprar nossa primeira banca dentro de um galpão. A banca tinha dois metros quadrados. Um ano após, conseguimos comprar nossa primeira loja, que também não era grande e parcelamos o pagamento em 12 vezes. O negócio cresceu de uma forma que a marca já é conhecida no Brasil inteiro”, relata Sol Lima, que lidera hoje uma equipe de mais de 70 colaboradores.

Em Fortaleza, são seis lojas e um prédio focado no atendimento on-line. Dentre as unidades, há uma especializada em produtos de maquiagem. A atuação no e-commerce é um dos destaques da empresa, com um catálogo variado em seu site, de onde realiza envios para todo o Brasil. No endereço virtual, há como verificar as promoções do mês, os lançamentos, os itens em destaque e os mais vendidos.

Conforme a empresária, nessa trajetória é possível frisar o trabalho duro, a dedicação, a honestidade e a inovação. A profissional cita ainda o cuidado com o cliente, oferecendo um atendimento elogiável. Os produtos incluem produções próprias e importações, trazendo folheados a ouro, cintos e bolsas. Além da qualidade, outro diferencial mencionado é o preço, com peças a partir de cinco reais.

"Agora surgiu a oportunidade de abrir a oitava loja, em Maracanaú. Fica no Centro, perto do shopping. Vamos oferecer aos clientes um ótimo atendimento, um ambiente climatizado e peças com um preço bem acessível", conta Sol.

Pensando no futuro, a ideia é manter a expansão para outros locais do País. “Nós já alcançamos o Brasil todo através do atendimento on-line, mas queremos também lojas físicas, futuramente, no Brasil todo. Com isso, geraremos muitos empregos, o que é o nosso objetivo maior”, finaliza.

Mais informações:

Site: https://solbijouxoficial.com.br/

Instagram: @solbijouxoficial