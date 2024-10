André x Evandro: veja os principais embates do Debate PontoPoder do 2º turno em Fortaleza

Disputando o segundo turno em Fortaleza, os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) subiram o tom no embate durante o Debate PontoPoder nesta quarta-feira (16). O postulante do PL foi alvo de acusações do adversário sobre a conduta com relação às mulheres e a postura que adotou durante a pandemia da Covid-19. Já o candidato do PT foi alvo de acusações sobre a reforma da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), além de ter sido questionado sobre atitudes durante o período em que foi gestor de futebol.

Veja os confrontos diretos entre os candidatos:

REFORMA DA ALECE

Já na primeira interação entre os candidatos, André Fernandes perguntou a Evandro Leitão sobre a reforma da Alece, atingida por incêndio em junho deste ano. “O candidato que está aqui ao meu lado, sem licitação, contratou uma empresa para fazer uma reforma no plenário da Assembleia Legislativa, somente no plenário, R$ 23,7 milhões, sendo R$ 5 milhões somente para comprar um telão de LED”, pontuou Fernandes.

Em sua resposta, Evandro disse que o adversário usou informações falsas para atacá-lo. Ele disse que toda a reforma da Casa foi realizada dentro da legalidade. “Eu sou gestor não é de agora, tenho experiência, fui secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, onde o Ceará bateu recorde de emprego. Sou presidente da Assembleia com orgulho, eleito e reeleito, inclusive com o voto do seu pai, que podia não ter votado, mas ele disse que, por ele, seriam oito anos da minha gestão na Alece. Você não tem experiência, Fortaleza precisa de um gestor que cuide das pessoas”, disse.

Legenda: André Fernandes questionou Evandro Leitão sobre a gestão da crise durante o incêndio na Alece Foto: Ismael Soares

RESPEITO ÀS MULHERES

Logo em seguida, foi a vez de Evandro fazer acusações contra André. O petista recuperou publicações do adversário nas redes sociais em que dizia frases como: “vou gravar um vídeo hoje sobre feminicídio, detonando essa falácia”; “mulher é igual a pênalti mal batido, um chuta, outro pega”; “feliz dia da mulheres para você que é mulher de verdade, já para você que é feminista, desejo tudo de ruim”. “É dessa forma que você vai tratar as mulheres?”, perguntou o postulante.

Na resposta, André minimizou as mensagens afirmando que elas foram feitas em 2011, quando ele tinha 14 anos. “Eu era youtuber, comediante, e fazia brincadeiras, muitas delas de mau gosto, confesso, brincadeiras bobas. Eu amadureci, candidato”, rebate o candidato do PL.

Legenda: Evandro Leitão questionou André Fernandes sobre a visão dele em relação às questões de gênero Foto: Ismael Soares

Na réplica, Evandro reforçou que as publicações são mais recentes, de 2018. “Você não acredita em feminicídio, você foi contra a equiparação salarial entre homens e mulheres, você foi condenado por agressão a uma jornalista após dizer que ela trocava sexo por informação”, completou.

André argumentou que errou na conduta adotada contra a jornalista. “Errei, na época, pedi desculpa, e fui condenado a pagar uma indenização de R$ 50 mil. Pedi desculpa e isso é algo superado”, finalizou.

GESTOR ESPORTIVO

No fim do segundo bloco do debate, André e Evandro protagonizaram um novo embate. O candidato do PL acusou o petista de "agredir, com um soco por trás, um árbitro de futebol no final do campeonato cearense de 2015".

“Não fui eu que dei uma rasteira em uma colega de partido e fiquei conhecido como alguém que puxou o tapete dos seus colegas. Não fui eu que, simplesmente, saí do partido que sempre lhe deu as mãos e lhe apoiou para mudar de partido e projeto com a ganância de virar prefeito de Fortaleza" André Fernandes (PL) Candidato à Prefeitura de Fortaleza

Na fala, André se referiu à disputa interna entre o petista e a correligionária Luizianne Lins (PT) para liderar a chapa da sigla neste ano. Ele também fez referência à saída de Evandro do PDT. Ainda em sua fala, André disse que Evandro “não tem boa fama” ao falar sobre o Ceará. O candidato do PT é ex-presidente do Ceará Sporting Clube.

Evandro rebateu os ataques. Na ocasião, ele voltou a questionar a postura de André em relação às mulheres, reforçando que foi o postulante do PL quem "foi condenado por agressão a mulher" e "votou contra a equiparação salarial" entre homens e mulheres na Câmara dos Deputados.

O assuntou retornou no último bloco do programa, quando André questionou sobre uma foto em que Evandro aparece ao lado de Arlindo Maracanã com um montante de dinheiro. "Era comemorando que o Fortaleza não subiu da série C para a série B? Você se orgulha que um time cearense não tenha acesso?", perguntou.

Evandro disse que se orgulha de ter sido dirigente esportivo. “Dirigente de um clube como o Ceará Sporting Clube, que tirei de uma situação extremamente ruim e deixei em um patamar completamente diferente. Diferente de você, tenho outras experiências, fui dirigente de 2008 a 2015, fui presidente do Ceará neste período e deixei o Ceará em outro patamar, diferente de você, que a única experiência que tem é administrar perfis em redes sociais”, criticou.

PANDEMIA DA COVID-19

No último bloco do debate, Evandro questionou seu adversário sobre a postura em relação à pandemia da Covid-19. Ele ressaltou que tanto André quanto o então presidente Jair Bolsonaro "negaram a ciência", se posicionaram "contra a vacina". O petista ainda reafirmou que o postulante do PL, se eleito, irá nomear como secretária da Saúde "a capitã Cloroquina”, em referência a Mayra Pinheiro, ex-secretária do Ministério da Saúde.

André rebateu, garantindo que ainda não indiciou secretários, e disse que não tem negociado cargos em troca de apoios. "O que eu tenho é um conselho que me ajudou a construir meu plano de Governo. (...) Em 17 de fevereiro de 2022, eu me vacinei, inclusive tem matéria aqui na rede de jornal do Sistema Verdes Mares", complementou, acrescentando que o adversário é quem já "loteou" espaços públicos.

O embate continuou e Evandro disse que não loteou “absolutamente nada”.

“Ele disse que se vacinou em 2022. Quando foi a pandemia? Ele já chamou a capitã Cloroquina, a Mayra, aquela que passava remédio de verme para a população, mais de 700 mil mortes tivemos aqui e, simplesmente, através do incentivo, da contribuição desse candidato que aqui está" Evandro Leitão (PT) Candidato à Prefeitura de Fortaleza

Por fim, André enviou uma mensagem de solidariedade a Mayra Pinheiro. Ele ainda prometeu que, se eleito, os postos de saúde ficarão abertos aos finais de semana. “Serão abertos para fazer uma ampla vacinação, principalmente para crianças, idosos e grupos de risco, para garantir toda a imunização do programa do Governo do Ministério da Saúde", finalizou.