Direção preventiva auxilia motociclistas a dirigir com mais segurança

Apesar da redução de 13% nos acidentes com motos entre 2020 e 2021 em Fortaleza, condutores e passageiros nestes veículos ainda são as principais vítimas no trânsito, correspondendo a 48% do total de mortes registradas ano passado na capital cearense, segundo dados da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). As técnicas de direção preventiva ajudam a criar um espaço seguro e a proteger as vidas dessas pessoas.

“Pilotos e passageiros são sempre orientados quanto ao uso correto do capacete, o respeito aos limites de velocidade e às normas de circulação viária, além da importância da utilização das antenas corta-pipas, que são um item a mais de segurança", destaca Roberto Garcia, educador de trânsito da AMC.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Fortaleza tem a maior frota de motocicletas e motonetas do Nordeste, com mais de 352 mil veículos. “Devido a esse alto volume, os condutores de motocicletas são prioridade nas ações de trânsito da AMC por meio de medidas educativas e de fiscalização. A principal orientação é sempre utilizar o capacete da forma correta, com viseira baixa e bem fixado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso de capacete reduz em até 40% o risco de morte e em 70% o risco de traumatismo cranioencefálico”, ressalta Garcia. A Organização Mundial da Saúde acrescenta ainda na lista dos agravantes para a insegurança no trânsito o uso do telefone celular ao dirigir.

Para Roberto Garcia, há outras orientações que também são importantes na direção preventiva: “utilizar as luzes indicadoras de mudança de direção ao fazer um retorno ou mudar de faixa, manter a velocidade compatível com a via, não exceder os limites de velocidade e não dirigir com sono ou sob influência de álcool", pontua.

Outras medidas de direção preventiva são a manutenção periódica da motocicleta, como a troca de pneus, verificação de equipamentos, nível de combustível e faróis, além do distanciamento seguro de outros veículos e análise das condições da pista.

