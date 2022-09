Cresce número de pessoas que produzem a própria energia elétrica no Brasil

Os prossumidores, ou seja, aqueles consumidores que, além de consumir, produzem seu próprio bem ou serviço, vêm aderindo cada vez mais à energia solar como alternativa para geração de energia. No Brasil, já são mais de 1,6 milhão de pessoas com geração própria de energia solar, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

“Diante de altas tarifas e da escassez de energia, a produção própria de energia solar tem se mostrado uma alternativa bastante econômica e eficaz para residências e empresas. É o modelo mais acessível. Hoje, a instalação de energia solar está mais moderna, rápida e democrática”, destaca Mário Viana, gerente comercial da Sou Energy, distribuidora de produtos de energia solar.

Entre os países que mais registram investimentos com a geração de energia elétrica, no Brasil, cerca de R$ 90,5 bilhões já foram investidos em energia solar desde 2012. O dado da Absolar atesta que, com a redução dos preços dos equipamentos fotovoltaicos e alto custo da energia elétrica, os brasileiros optaram por produzir sua própria energia.

“O brasileiro despertou para o fato de que ampliar o conforto em casa é um desejo e uma conquista familiar. Dessa forma, observamos que as pessoas estão interessadas em conhecer novas possibilidades e estão mais abertas a uma geração de energia que seja mais simples, econômica e sustentável”, afirma destaca o gerente da Sou Energy.

Papel dos integradores

Mário Viana reforça que, no processo de adesão à geração própria de energia solar, os chamados integradores desempenham um papel fundamental. No segmento, eles representam as empresas ou profissionais responsáveis pelas vendas dos kits e se encarregam das vendas, projetos, homologação junto a concessionário de energia, instalação e suporte técnico.

É por intermédio do integrador solar que clientes e empresas do segmento dialogam sobre compra e instalação de equipamentos, desenvolvimento de projetos, materiais e ferramentas necessárias, como fazer a manutenção da rede, entre outros pontos que envolvem a tecnologia.

Taxação solar

Mário lembra aos consumidores e interessados em geração própria de energia solar que, a partir de janeiro de 2023, vai entrar em vigor a Lei 14.300/2022, conhecida como o marco legal da micro e minigeração de energia. A nova lei prevê algumas mudanças nos cálculos dos custos de utilização da rede elétrica, atribuindo uma tarifa de distribuição, que hoje não é cobrada. Para ficar isento dessa tributação até 2045, é preciso instalar o gerador de energia solar ainda em 2022.

Mais informações sobre o assunto podem ser encontradas no site: https://www.fujadataxacao.com.br/

