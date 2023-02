Cobra vista em câmera de condomínio de Fortaleza é capturada por moradores

A cobra que surpreendeu os moradores de um condomínio localizado no Parque Dois Irmãos, em Fortaleza, foi capturada, nesse sábado (25), após ser novamente flagrada pelo sistema de monitoramento do prédio. Na sexta-feira (24), o animal provocou temor ao ser registrada por câmeras de segurança do local.

O réptil estava na estrutura de proteção do equipamento de gravação e foi recolhido pelos próprios residentes, conforme relatou o síndico Jonas Sousa.

ASSISTA MOMENTO DA CAPTURA:

No sábado, após ser avistado pelo porteiro de plantão, por volta das 23h05, Jonas de Sousa foi informado do retorno e acionou o Corpo de Bombeiros, mas por se tratar de um local "ermo" e pelo horário avançado, decidiu agir antes dos agentes chegarem.

Munido de um pano e uma escada, e com a ajuda de outro morador, o administrador retirou a cobra da estrutura de proteção da câmera e a armazenou em uma caixa de papelão. "Sou militar e já tive a experiência em captura de répteis", detalhou.

Legenda: Cobra estava na caixa que protege uma das câmeras de seguraça do prédio Foto: arquivo pessoal

Após cerca de 20 minutos, os agentes do Corpo de Bombeiros chegaram ao condomínio e recolheram o animal.

A corporação detalhou que o réptil se tratava de uma jiboia — espécie não peçonhenta —, de cerca de 80 centímetros de cumprimento. Os bombeiros informaram que realizaram a soltura da cobra em local adequado.

MEDO E TENSÃO ENTRE MORADORES

Antes de ser capturado, o animal provocou temor entre os residentes do prédio. Um deles, que não quis se identificar, relatou como estava o clima de tensão entre os vizinhos na semana passada.

"Aqui é um prédio em que vivem muitos jovens casais, com muitas crianças pequenas e animais de estimação. Então, as pessoas estão apavoradas, com medo de haver algum contato da cobra com os pets ou com os filhos. Em nosso grupo de WhatsApp, há vários relatos de pessoas que dizem que não vão sair de casa. Os moradores do térreo estão em pânico, com todas as janelas e portas fechadas", detalhou na sexta-feira ao Diário do Nordeste.

Veja aparições da cobra:

Com o recolhimento realizado no fim de semana, Jonas Sousa acredita que o clima entre os condôminos deve se acalmar.

Jonas Sousa Síndico "Sabíamos que a captura do animal seria fundamental para tranquilizar os moradores, apesar de sabermos que estamos muito próximos do habitat dos répteis".

O gestor destaca que com a expansão imobiliária na região, e a consequente invasão do ser humano no ambiente natural desses animais, episódios do tipo devem se tornar cada vez mais frequentes.

"Com a ampliação dos empreendimentos nas adjacências, as aparições tentem a aumentar. Mas ressalto, nossa preocupação também engloba a proteção do meio ambiente, orientamos sempre em não causar nenhum tipo de agressão ao animal, basta manter a calma e a distância e acionar o Corpo de Bombeiro", disse.

Aparições de cobras aumenta na quadra chuvosa

No Ceará, a aparição de cobras, em áreas urbanas e rurais, é um fato corriqueiro durante a quadra chuvosa e nos meses seguintes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no primeiro período, a maior incidência se deve à presença de ratos nesses locais; enquanto, na seguinte, as serpentes aparecem mais por ser a época do acasalamento.

A dica é sair do caminho da cobra e acionar os bombeiros pelo 193. A picada de algumas delas, como no caso da coral verdadeira, pode levar a uma parada respiratória instantânea.

Outras cobras, como a cascavel e jararaca, também comuns em todo território cearense, são igualmente perigosas. Sem tratamento, o risco de morte após picada de Cascavel chega a 70%, enquanto o índice da Jararaca é 30%.