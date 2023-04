Ceará registra chuvas em 44 municípios neste sábado (15)

Choveu em 44 municípios cearenses entre as 7 horas da última sexta-feira (14) e o mesmo horário deste sábado (14). Ao todo, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuva em 59 dos 127 postos informados até às 13h20 deste sábado.

As maiores precipitações foram registradas em Beberibe (56 mm), Granja (39.2 mm) e Ocara (34 mm). A Capital teve chuva registrada em todos os seis postos monitorados, sendo o maior volume no Caça e Pesca, de 17 mm.

Os dados da Funceme são preliminares, sendo atualizados ao longo do dia. A previsão meteorológica para este sábado é de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva isolada em todas as macrorregiões.

No domingo, a previsão é de céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva em todas as macrorregiões. Já na segunda-feira, é esperado céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva em todas as macrorregiões.

Confira as maiores chuvas

Beberibe (Posto: BEBERIBE) : 56 mm

Granja (Posto: PARAZINHO) : 39.2 mm

Ocara (Posto: CURUPIRA) : 34 mm

Aracoiaba (Posto: FURNAS) : 32 mm

Viçosa Do Ceará (Posto: MANHOSO) : 30 mm

Baturité (Posto: HOTEL VALE DAS NUVENS) : 29 mm

Bela Cruz (Posto: PRATA) : 25 mm

Novo Oriente (Posto: EMAUS) : 25 mm

Aratuba (Posto: CAMARÃO) : 24 mm

Acaraú (Posto: ACARAU) : 23 mm