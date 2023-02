CE tem todas as cidades com alerta de chuvas intensas e 21 municípios com perigo maior; veja lista

O Ceará tem 21 cidades com perigo de chuvas intensas, quando pode acontecer 100 mm de precipitação por dia e ventos de até 100 km/h, até às 10h desta terça-feira (7), como aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, todo o Estado está em alerta devido à intensidade do fenômeno.

Os municípios onde há maior risco de danos causados pelas chuvas estão no Litoral Norte e na Serra da Ibiapaba, como Barroquinha, Granja e Sobral. Quem vive nestas cidades deve ter atenção para evitar prejuízos durante esta segunda (6) e terça-feira (7).

Isso porque são esperadas chuvas entre 30 e 60 mm/h, ventos entre 60 e 100 km/h, que podem causar corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Esse é o nível 2 dos 3 tipos de alerta do Inmet.

Perigo de chuvas intensas

Barroquinha

Camocim

Cariré

Carnaubal

Chaval

Coreaú

Frecheirinha

Graça

Granja

Guaraciaba do Norte

Ibiapina

Moraújo

Mucambo

Pacujá

Reriutaba

São Benedito

Sobral

Tianguá

Ubajara

Uruoca

Viçosa do Ceará

A orientação, então, é não se abrigar da chuva debaixo de árvores, tanto pelo risco de queda dos galhos quanto por raios, não estacionar próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Caso haja oscilação na rede elétrica, sendo possível, o melhor é desligar os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. A Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193) podem ser acionados em casos de emergência.

Além disso, o restante do Estado está no nível 1 de alerta de chuvas intensas, quando há um perigo potencial, e isso indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm por dia. Também são esperados ventos intensos, de 40 a 60 km/h.

Apesar do aviso, há baixo risco de prejuízos causados pelas precipitações. O último fim de semana teve chuvas concentradas no Sertão Central cearense, mas expectativa de novos registros em todo o Estado.

Previsão do tempo

Os municípios cearenses devem ser banhados por chuvas, pelo menos, até quarta-feira (8), como indica a previsão do tempo realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Nesta segunda (6), o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões.

Legenda: Moradores devem tomar cuidado com a intensidade da chuva Foto: Thiago Gadelha

Na terça-feira (7), a previsão aponta céu semelhante ao da segunda, mas com chuva em todas as macrorregiões. Entre segunda e terça, as maiores chuvas devem ser no Litoral Norte, Ibiapaba, parte do Sertão Central e Inhamuns, além do Cariri.

Na quarta (8), os registros de chuva devem cair um pouco, porque o céu pode ficar parcialmente nublado, com poucas nuvens e chuva isolada em todas as macrorregiões. Essa redução deve ser notada, principalmente, no Centro-Sul do Estado.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil