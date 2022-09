Campanha 'Doe de Coração' realiza atividades na Beira-Mar e no Cocó, em Fortaleza

A Capital cearense contará neste fim de semana com uma vasta programação ofertada pela campanha 'Doe de Coração 2022', uma iniciativa da Fundação Edson Queiroz, mantenedora da Universidade de Fortaleza (Unifor). A programação, que envolve atividades de promoção à doação de órgãos e tecidos, será na Beira-Mar e no Cocó.

Sábado, dia 24, a Campanha realiza blitz no calçadão da Avenida Beira-Mar, com a distribuição de materiais informativos, das 17h às 20h. Já no domingo (25), em parceria com a Associação Cearense dos Pacientes Hepáticos e Transplantados (Acephet), haverá apresentação musical, passeio na trilha, piquenique, dentre outras ações, no Parque Estadual do Cocó.

Doe de coração, doe vida

A doação de órgãos ou de tecidos é um ato pelo qual há o manifesto de doar uma ou mais partes do nosso corpo para ajudar no tratamento de outras pessoas. O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de órgãos ou tecidos de uma pessoa doente, que receberá o órgão e/ou tecido de um doador vivo ou falecido.

É um tratamento que pode salvar e melhorar a qualidade de vida de quem está à espera de uma nova chance.

A doação pode ser de órgãos (rim, fígado, coração, pâncreas e pulmão) ou de tecidos (córnea, pele, ossos, válvulas cardíacas, cartilagem, medula óssea e sangue de cordão umbilical). A doação de órgãos como rim, parte do fígado ou da medula óssea pode ser feita em vida.

Para ser um doador, basta falar sobre a vontade de doar, conversar com familiares e amigos a respeito. Isso ajuda na compreensão do tema. Todas as pessoas são potenciais doadoras, desde que a família autorize.

Transplantes no Ceará

Neste ano, o Ceará já realizou 1.091 transplantes de órgãos e tecidos até agosto. Em 2021, foram 1.521, de janeiro a dezembro, segundo dados do IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado. Entre os principais transplantes realizados em 2022, estão o de córnea (713) – que tem fila de espera zerada desde dezembro de 2016 –, o de fígado (143) e o de rim por doador falecido (130).

Serviço

Dia: 24/09

Evento: Blitz na Beira-Mar

Horário: 17h às 20h

Local: Calçadão da Beira-Mar (próximo ao posto policial/ Ideal Clube)

Atividades: distribuição de materiais informativos



Evento: Domingo no Parque

Horário: 8h às 11h

Local: Parque Estadual do Cocó - Av. Pe. Antônio Tomás s/n

Atividades: apresentação musical, passeio na trilha, piquenique com a Associação Cearense dos Pacientes Hepáticos e Transplantados (Acephet)



Evento: Ciclo de Palestras

Palestra “Os desafios do transplante pediátrico pós-pandemia da Covid-19”

Palestrante: Dra. Denissa Mesquita, Médica-Cirurgiã do Setor de Transplantes do Hospital Universitário Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará (UFC), e do Hospital Albert Sabin

Horário: 9h30

Local: Auditório do Bloco H - Unifor



Palestra “Os efeitos das vacinas contra Covid-19 nos transplantados”

Palestrante: Drª Tainá Veras de Sandes Freitas, Médica Nefrologista do Serviço de Transplante Renal do Hospital Geral de Fortaleza (HGF)

Horário: 9h30

Local: Auditório A-4 (Bloco da Pós-Unifor)

