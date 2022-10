Buscas por idosa desaparecida em Caririaçu após sair de casa para colher caju chegam ao 5º dia

As buscas por Maria Vilani Borges, de 77 anos, que desapareceu após sair para colher caju a 800 metros de casa, em Caririaçu, chegam ao 5º dia nesta sexta-feira (21). Estão envolvidos na força-tarefa cerca de 50 pessoas, entre bombeiros militares, guardas municipais, mateiros e familiares. Até agora, apenas objetos usados pela idosa para alcançar o fruto foram encontrados.

A mulher estava acompanhada da filha na manhã da última segunda-feira (17), mas durante a coleta orientou que a jovem voltasse para casa enquanto ela ia explorar outros pontos. Ao sentir falta da idosa horas depois, a família voltou ao local e não a localizou mais.

Legenda: Maria Vilani Borges sumiu na manhã da última segunda-feira (17) Foto: Reprodução

Pertences encontrados

Segundo o tenente-coronel Agnaldo, do Corpo de Bombeiros, os agentes acharam nessa quinta-feira (20) um balde e uma vara usados pela idosa para tirar o caju do pé. Os dois itens estavam próximos a um açude.

Com isso, as guarnições de salvamento, mergulho e canil reforçaram as buscas num raio de 5 km. A operação, contudo, ainda não obteve sucesso.

"É um mistério o desaparecimento da vítima. Desde segunda-feira por volta das 10h iniciamos as buscas, mas nada ainda. As buscas continuam hoje até encontrar a senhora", afirmou Agnaldo.