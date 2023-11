Banco de leite para bebês internados tem estoque quase zerado; veja como doar

O leite materno é rico em nutrientes, proteínas, anticorpos, água e outras substâncias importantes para a saúde do recém-nascido. A doação aumenta as chances de recuperação dos bebês internados na UTI Neonatal e lhes proporciona uma vida mais saudável, protegendo contra infecções, diarreias e alergias.

Porém, devido a festividades, férias e feriados, o estoque do Banco de Leite Humano (BLH) do HGCC costuma ter redução no final do ano, voltando à regularidade em março. Dessa forma, a médica Rejane Santana, coordenadora do Banco de Leite do HGCC, faz um apelo para que mães se sensibilizem e entendam a importância da doação.