O Aeroporto Internacional de Fortaleza registrou uma queda de energia, no fim da tarde desta terça-feira (3). Segundo testemunhas que estavam no local no momento, o serviço foi restabelecido após cerca de 40 minutos, por volta das 18h20.

Em nota, a Fraport Brasil, administradora do equipamento, informou que a falha começou às 17h40.

A empresa informou que a energia foi "imediatamente reestabelecida pelo grupo gerador". Não houve prejuízo às operações do aeroporto, diz a nota.