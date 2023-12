Advogado vítima de acidente em Boipeba será sepultado em Fortaleza

O advogado, professor e pesquisador Mário André Machado Cabral, de 34 anos, foi uma das vítimas de um acidente entre duas lanchas na ilha de Boipeba, no baixo sul da Bahia, na tarde da última sexta-feira (29). Natural de Maceió (AL), Mário Cabral viveu em Fortaleza, onde cursou graduação em Direito na Universidade Federal do Ceará (UFC) e deixou familiares. Na colisão, a educadora ambiental Laryssa Galantini, 35, também faleceu.

O corpo de Mário será velado às 8 horas desta segunda-feira (1º), no Complexo Ethernus, no bairro Aldeota, onde também ocorrerá a missa de corpo presente, às 14h30. O sepultamento será realizado no Cemitério Parque da Paz, no bairro Parque Dois Irmãos, às 16h30. As informações foram confirmadas ao Diário do Nordeste por familiares.

Mário Cabral era mestre em Direito da Concorrência, Inovação e Informação pela Universidade de Nova York (NYU) e doutor em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo (USP), com tese aprovada com distinção e indicada ao Prêmio Capes de Teses e ao Prêmio Tese Destaque USP.

O coletivo Caravana Cultural, que atua com ensino, pesquisa e difusão de manifestações artísticas, ritmos, batuques, indumentárias e folguedos da tradição afrodescendente, fez uma publicação no Instagram em homenagem a Mário. Mestre Marcello Santos disse que ele "deixou um legado de alegria e muito tambor". "Obrigado por esse tempo que passamos juntos, filhote", completou.

Mais recentemente, o advogado morava em São Paulo. Ele foi pesquisador de pós-doutorado e do Núcleo de Economia Política da Fundação Getúlio Vargas (FGV Direito SP) e do Núcleo Jurídico do Observatório de Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da USP. Também foi pesquisador no Instituto Max Planck para Inovação e Concorrência, em Munique, no Engelberg Center on Innovation Law Policy, em Nova Iorque, e na Universidade de Iowa.

Ao longo do ano de 2023, Mário foi pesquisador de pós-doutorado na Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito SP), no âmbito do programa Capes PrInt, e pesquisador do Núcleo de Economia Política. Recentemente, ele havia sido selecionado em um acirrado processo seletivo para ser professor de negócios da instituição e iria iniciar a atuação no cargo no primeiro semestre de 2024.

Em uma nota de pesar, a Faculdade de Direito da UFC lamentou o falecimento. “A Faculdade de Direito, em nome de toda a comunidade acadêmica, lamenta profundamente essa triste e irreparável perda e roga a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos de Mario André Machado Cabral nesse momento de imensa dor”, afirmou.

Além de ex-aluno da graduação em Direito, Mário é irmão do diretor da Faculdade de Direito da UFC, Gustavo Cabral, que é conselheiro do Fortaleza Esporte Clube. A morte foi lamentada pelo Conselho Diretor e pela Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Fortaleza. “Desejamos conforto e força para toda a família e amigos diante desse momento de grande dor. Que Mário André descanse em paz”, disseram, em comunicado.

A FGV Direito SP lamentou publicamente o falecimento do professor. “Profissional dedicado ao Direito concorrencial e ao Direito dos negócios, teve uma marcante experiência docente e destacada trajetória na advocacia. Lembraremos sempre de sua inquietude intelectual, de sua vivacidade acadêmica e da gentileza de sua convivência. Nos solidarizamos à dor de seus parentes e amigos”, declarou em nota a direção a Escola.

O pesquisador era parecerista da Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro (RDM). O perfil oficial do periódico no Instagram lamentou a morte e destacou a atuação do advogado. “A RDM agradece o Prof. Mário e rememora seu brilhantismo acadêmico e sua gentileza com seus pares e colegas, sempre destacada por todos que tiveram a alegria de conhecê-lo”, diz a nota da publicação.

O Colégio Notarial do Brasil – Seção Bahia (CNB/BA), por meio de toda a sua diretoria e funcionários, se solidarizou com os familiares e amigos das vítimas. “Cabral foi um excelente profissional, professor e pesquisador dedicado, além de ser um grande ser humano”, afirmou Giovani Guitti Gianellini, presidente do CNB/BA, em nota.