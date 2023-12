Acidente entre lanchas deixa dois mortos na Bahia; veja o que se sabe

Duas pessoas morreram em uma colisão entre duas lanchas na ilha de Boipeba, no baixo sul da Bahia, na tarde da última sexta-feira (29). O acidente ocorreu em trecho conhecido como Rio do Inferno. O condutor de uma das lanchas, que apresentava sinais de embriaguez, foi preso e encaminhado para a Delegacia Territorial de Cairu.

O caso, que ocorreu por volta das 15h30, está sendo investigado pela Polícia Civil e pela Capitania dos Portos. Os corpos do homem e de uma mulher que morreram no local foram levados para o Instituto Médico Legal da cidade de Valença. Outra mulher chegou a ficar desaparecida, mas foi localizada. As informações são do G1 da Bahia.

A lancha que teria causado o acidente havia saído de Morro de São Paulo, destino turístico próximo à Boipeba, e fazia o passeio chamado "Volta à Ilha". Nele, toda a ilha de Boipeba é contornada, com paradas em alguns pontos da localidade.

A outra embarcação pertence à empresa Transportes Datolli e havia saído da cidade de Valença. No momento do acidente, ela realizava o transporte de passageiros para Boipeba. Em nota, a empresa afirmou que a lancha foi “violentamente atingida”, resultando em óbitos de duas pessoas que eram transportadas.

Segundo o relato da empresa, a embarcação foi partida ao meio, e o marinheiro que a conduzia foi “gravemente atingido”. Ele está hospitalizado, junto a outras pessoas que sofreram escoriações com o impacto. Ainda conforme a nota, o condutor da lancha que causou o acidente fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, mas foi posteriormente capturado.