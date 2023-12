Causa da morte do influencer Rodrigo Amendoim é apontada pela polícia

O laudo da morte de Rodrigo Amendoim foi divulgado pela Polícia Civil da Bahia, nesta quarta-feira (27). O influenciador digital que tinha 24 anos tirou a própria vida, conforme o Departamento de Polícia Técnica (DPT). As informações são do g1.

Amendoim foi encontrado sem vida no apartamento onde vivia, em Lauro de Freitas (BA), em cima de uma cama, no dia 28 de outubro. As investigações apontaram que a arma encontrada ao lado do corpo do jovem pertencia a um policial militar, amigo de infância do influenciador.

A TV Bahia apurou que o agente atua na 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Liberdade). Ele teria passado o dia com o humorista e acabou esquecendo a arma no banheiro do imóvel.

O PM notou o esquecimento do armamento e buscou o amigo, mas não conseguiu contato. O agente recebeu a notícia da morte de Amendoim pelas redes sociais e informou a corporação a situação da arma dele.

A pistola foi apreendida a época do crime, mas a polícia não informou se o armamento segue em posse da corporação.

Quem era Rodrigo Amendoim?

Rodrigo Amendoim tem 1,4 milhão de seguidores no Instagram. A última foto publicada no feed foi postada no dia 10 de outubro, e nela há diversos comentários lamentando a partida do influenciador. Ele costumava publicar vídeos de sua rotina e conselhos, sobretudo amorosos, com humor.

Antes do trabalho como influenciador, ele vendia geladinhos e amendoins pelas ruas de Salvador. Numa entrevista recente a um podcast, ele disse que teve uma infância difícil. "Minha mãe me criava, mas eu também trabalhava desde muito jovem, tinha responsabilidades em casa. Com 12 anos, eu saía com uma caixa de geladinho nas costas, com 100 unidades, e tinha que voltar sem nenhum", desabafou.

Amendoim também narrou ao podcast que várias vezes na vida foi colocado para fora de casa por seus familiares.