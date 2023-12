Cantora gospel de 18 anos morre em acidente no sul da Bahia

A cantora gospel Aclécia Silva dos Santos, de 18 anos, morreu após sofrer um acidente na quinta-feira (21), na BR-101, em Ibirapitanga, no sul da Bahia. As informações são do g1.

Aclécia estava em uma ambulância com outras cinco pessoas quando o veículo colidiu com uma carreta. As pessoas envolvidas no acidente foram encaminhadas para o Hospital de Base, em Itabuna.

A Prefeitura de Ibirapitanga, responsável pela ambulância, lamentou a morte da artista através das redes sociais. "A Prefeitura de Ibirapitanga lamenta o falecimento da nossa munícipe Aclécia Silva. Fica aqui os nossos sentimentos aos familiares e amigos, rogando a Deus, que na sua infinita misericórdia, conforte a todos", diz a nota.

"Pedimos orações pela vida dos demais envolvidos no acidente", acrescenta o texto. Um dos feridos está entubado, dois estão estáveis e um teve alta hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde da quinta vítima.

Quem era Aclécia Silva dos Santos

Acumulando cerca de 5 mil seguidores no Instagram, Aclécia compartilhava vídeos cantando músicas gospel. Em novembro, ela publicou um vídeo no YouTube cantando um cover da canção "A Tua Palavra", que acumula milhares de visualizações.

O namorado da artista, Jeremias Santos, publicou uma homenagem nas redes sociais. "Eu te amarei para sempre. Sei que pude dizer o quanto te amo. Estou sem chão, te amo pra sempre, minha princesa", escreveu.