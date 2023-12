Mulher cai em poço de elevador e morre após o 1º dia de trabalho, em Salvador

Uma mulher de 29 anos morreu após cair no poço de um elevador, nessa segunda-feira (18), no bairro da Pituba, em Salvador. Conforme o Jornal da Manhã, jornalístico da TV Bahia, a mulher foi identificada como Juliane Lima Gonçalves. Ela estava no primeiro dia de trabalho como empregada doméstica e caiu do quarto andar do prédio.

Conforme informações da Polícia Militar, Juliane caiu no poço por volta das 17h, quando havia encerrado as atividades no apartamento em que trabalhava.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foram acionadas ao local e tentaram reanimar a vítima, mas não conseguiram.

Investigações

O corpo da empregada doméstica foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador, e o caso foi registrado na delegacia do bairro da Pituba.

Ao programa de TV, o Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que tomou conhecimento da morte e busca mais informações para se posicionar sobre o caso.