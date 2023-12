Suspeito de matar dentista em prédio de luxo na Bahia é preso

Foi preso nesta segunda-feira (18) o suspeito de matar o dentista Lucas Maia de Oliveira, que teve o corpo encontrado em um prédio de luxo em Salvador no último dia 25 de novembro. Identificado como Patrick Pereira Pinho, de 22 anos, o jovem foi capturado em sua casa, no Engenho Velho da Federação, e uma televisão que teria sido roubada da casa da vítima foi apreendida no local, e passará por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Legenda: Patrick Pereira Pinho, de 22 anos, foi preso em sua casa, no bairro Engenho Velho da Federação Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil da Bahia informou que ele foi localizado após da análise de mais de 121 horas de filmagens das câmeras de segurança. Foram ouvidas ainda 21 pessoas, entre testemunhas, amigos e familiares do dentista. As informações são do portal g1.

Nas imagens, o suspeito aparece de capuz no elevador do edifício para esconder a identidade.

O homem roubou o carro, o celular, a TV e o notebook do dentista. O veículo foi abandonado a cerca de 2,5 km do condomínio de onde foi roubado. O suspeito fez um trajeto de uma hora com o veículo antes de abandoná-lo.

Relembre o caso

O dentista desapareceu no dia 23 de novembro, e seu corpo foi encontrado dias depois no seu apartamento, no bairro Rio Vermelho. O caso é investigado como homicídio qualificado e furto. Antes, era trabalhada a hipótese de latrocínio - roubo seguido de morte -.

"A gente está trabalhando com a hipótese de homicídio qualificado e furto. Homicídio a pessoa já matou e depois, por uma conveniência, resolveu subtrair. E justamente por ser homicídio, está sendo apurado pelo DHPP e não pelo Deic [Departamento especializado de Investigações Criminais]", explicou a Zaira Pimentel, da 1ª Delegacia de Homicídios do Atlântico, responsável pelas diligências.

Lucas foi encontrado morto em sua cama, com o corpo amarrado. O apartamento ainda estava revirado e com imóveis quebrados.