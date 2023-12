Caso de dentista encontrado morto na Bahia teve 21 pessoas ouvidas pela Polícia; entenda

Um total de 21 pessoas foram ouvidas no inquérito que investiga a morte do dentista Lucas Maia de Oliveira, de 36 anos, encontrado morto em um prédio de luxo em Salvador no último dia 25 de novembro. Segundo a Polícia Civil informou nesta terça-feira (5), 121 horas de filmagem dos circuitos internos de segurança do edifício são analisadas.

"O conteúdo dessas imagens vai ser reproduzido em um relatório de imagem feito pela equipe da 1ª DH, que é uma equipe experiente, principalmente em casos de repercussão, mas a gente ainda está analisando", informou a delegada Zaira Pimentel, da 1ª Delegacia de Homicídios do Atlântico, responsável pelo caso. As informações são do portal g1.

Um homem suspeito de envolvimento na morte do dentista foi identificado pelas forças de segurança na semana passada, segundo uma fonte policial informou ao g1 e à TV Bahia. No entanto, a identidade dele não foi divulgada para não atrapalhar as investigações.

Nas imagens já divulgadas, o suspeito aparece de capuz para esconder a identidade.

Um outro homem, que havia se apresentado à delegacia com um advogado, foi ouvido, mas sua participação foi descartada e ele não aparecia nas filmagens.

Homicídio qualificado

Em coletiva, a delegada ainda informou que o caso é investigado como homicídio qualificado e furto. Antes, era trabalhada a hipótese de latrocínio - roubo seguido de morte -.

"A gente está trabalhando com a hipótese de homicídio qualificado e furto. Homicídio a pessoa já matou e depois, por uma conveniência, resolveu subtrair. E justamente por ser homicídio está sendo apurado pelo DHPP e não pelo Deic [Departamento especializado de Investigações Criminais]", explicou a delegada Zaira.

Lucas foi morto, e, inclusive, deixado nu e amarrado. Após a morte, ocorreu o furto de vário itens do apartamento do dentista, localizado no bairro Rio Vermelho.

Laudo pericial é aguardado

Conforme a delegada divulgou nesta terça-feira, a Polícia aguarda o laudo pericial do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia (DPT) para avançar na resolução do crime.

A perícia tem 30 dias para enviar o laudo. Lucas Maia foi encontrado morto em sua cama, com o corpo amarrado. O apartamento estava revirado e com imóveis quebrados. O carro, o celular, a TV e o notebook do dentista foram roubados.

O carro de Lucas foi abandonado a cerca de 2,5 km do condomínio de onde foi roubado. Segundo o g1, o suspeito fez um trajeto de uma hora com o veículo antes de abandoná-lo.