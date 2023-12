Justiça decreta prisão preventiva de policial que matou esposa em São Paulo

O policial militar Thiago Cesar de Lima, 36, passou por audiência de custódia e teve prisão preventiva decretada pela Justiça de São Paulo, nessa segunda-feira (4). Ele matou a própria esposa na madrugada de domingo (3), na zona Norte de São Paulo. As informações são da CNN.

A vítima, Érika Satelis Ferreira de Lima, de 33 anos, foi morta a tiros pelo PM. O casal estava dentro de um carro quando começou uma discussão. Durante a briga, ele a agrediu e atirou contra a mulher.

Érika chegou a ser levada ao Hospital Geral de Taipas, mas não resistiu aos ferimentos. A arma do crime, uma pistola calibre .40, foi apreendida.

O caso foi registrado como feminicídio pela 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) Norte.

Investigações

A Corregedoria da Polícia Militar foi acionada para investigar o ocorrido. Pertencente ao efetivo do 49º BPM/M (zona Norte), o soldado estava de folga e trajando roupas civis no momento do crime.

Ele foi encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes. As circunstâncias que levaram ao feminicídio ainda estão sendo apuradas.

Os dois eram casados há seis meses. A vítima deixa duas filhas de um relacionamento anterior.