PM mata esposa a tiros após agredi-la em rua de São Paulo

Um soldado da Polícia Militar de São Paulo foi preso em flagrante por feminicídio após matar a esposa com dois tiros, na Zona Norte da capital paulista, nesse domingo (3). As informações são do g1.

O crime, flagrado por uma câmera de vigilância, aconteceu após o casal discutir em um carro, quando eles estavam parados em uma rua do bairro Perus. As cenas estão sob análise da Polícia Civil, que investiga o caso.

Durante a discussão do lado de fora do veículo, segundo mostram as imagens, Thiago Cezar de Lima, de 36 anos, aparece dando socos em Erika Satelis Ferreira de Lima, de 33 anos.

Em seguida, ele atira contra a esposa, que cai no chão. O soldado entra no carro e acelera o veículo, mas depois retorna. O homem levou a vítima até um hospital da região onde a morte dela foi confirmada. Segundo o boletim de ocorrência do caso, ele confessou ter atirado na esposa após discussão.

Vítima estava casada há seis meses

O caso foi registrado como feminicídio na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) Norte. Thiago foi levado para o Presídio Romão Gomes, da PM, que fica na região. Erika estava casada havia seis meses com ele e deixa duas filhas de um relacionamento anterior.

A pistola Glock calibre .40 do policial militar foi apreendida para perícia. A Corregedoria da PM foi acionada para apurar a conduta do soldado. Ele também responderá criminalmente na Polícia Civil.