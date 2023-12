Em áudio, Thiago Brennand admite ter forçado relação sexual com mulher

O empresário Thiago Brennand, acusado de diversos crimes sexuais, admitiu, em áudio divulgado por uma das mulheres que o acusam, ter feito sexo "à força" e "com raiva". A possível vítima gravou conversas telefônicas com Brennand em agosto de 2021, e eles foram revelados pelo portal UOL nesta segunda-feira (4).

"Eu fiz à força e com raiva, não fiz?", questionou ele na ligação. Em seguida, admitiu que a mulher pediu para que parasse o ato sexual, o que não foi atendido. "E você dizendo ‘não, não’, eu fiz com raiva. Beleza. Tá certo. Eu assumo", completou o empresário.

A mulher não teve a identidade revelada. Ela é uma produtora de Pernambuco e conheceu Brennand no fim de julho de 2021. Um mês depois do contato pelas redes sociais, ela viajou dos Estados Unidos a São Paulo para conhecê-lo pessoalmente.

Veja parte das conversas gravadas pela produtora:

Brennand – Na hora que você disse “não”, eu te ameacei e disse que ia te quebrar?

K. – Não.

Brennand – Outra coisa, por exemplo, eu botei uma arma na sua cabeça?

K. – Não.

Brennand – Pois é, mas eu fiz à força e com raiva, não fiz?

K. – Fez.

Brennand – E você dizendo “não, não”, eu fiz com raiva. Beleza. Tá certo. Eu assumo.

Réu em diversos processos por acusações de crimes sexuais, ele ainda aguarda a sentença sobre o caso citado. Brennand já foi condenado em um caso de estupro e agressão. Por enquanto, ele segue detido no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Em uma parte da conversa gravada pela mulher que o acusa, Brennand chega a prometer que nunca mais bateria nela, alegando a pretensão de ir até uma delegacia para esclarecer o caso. Na época, o irmão da produtora registrou boletim de ocorrência contra o empresário.

Entretanto, após outras ligações, ele voltou a fazer ameaças direcionadas à mulher, tratando-a com palavras de baixo calão e afirmando que ela teria "confundido" as agressões.

Em meio às ameaças, a mulher teria se dirigido até a delegacia para negar o caso, mas acabou desistindo e manteve o relato. O caso, entretanto, acabou arquivado.

No início de outubro deste ano, a Justiça de São Paulo condenou Thiago Brennand a 10 anos e seis meses de prisão, em regime fechado, pelo crime de estupro contra uma norte-americana em 2021. Ele também foi condenado a pagar indenização por danos morais de R$ 50 mil à vítima.

No fim do mesmo mês, foi condenado a um ano e oito meses de prisão em regime semiaberto por agredir uma modelo em uma academia em São Paulo, também com pagamento de indenização de R$ 50 mil à vítima. Este caso em específico ocorreu em agosto do ano passado, quando imagens das câmeras internas de uma academia na capital paulista mostraram o empresário batendo no tórax da mulher, puxando os cabelos dela e cuspindo-a no rosto.