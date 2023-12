Homem de 30 anos morre após se engasgar com pedaço de carne durante casamento

Um homem de 30 anos morreu na noite do sábado (2) após passar mal e se engasgar durante uma festa de casamento. O caso ocorreu em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

A vítima, o pecuarista Ricardo Lago Zaher, teria se engasgado com um pedaço de carne enquanto jantava no evento, de acordo com informações do portal g1.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado durante a festa porque uma pessoa estava passando mal na ocasião. Apesar das tentativas de reanimação de Ricardo, que chegaram a durar 1h17min, ele não resistiu.

O corpo do pecuarista foi encaminhado primeiro à Unidade de Pronto Atendimento da Coronel Antonino, e então ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL).

De acordo com o registro policial feito na ocasião, não foram encontrados sinais de violência na vítima. A fatalidade foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como “morte a esclarecer”.