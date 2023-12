Cachorro é dado como morto por pet shop e família se surpreende quando ele aparece vivo

Em Bagé, no Rio Grande do Sul, um cachorro da raça yorkshire, chamado Flash, foi dado como morto por um pet shop, mas foi encontrado vivo dias depois pelos tutores. As informações são do Uol.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela família, o animal foi deixado no pet shop no dia 17 de agosto e ficaria no local por uma semana, até que os tutores retornassem de uma viagem.

No entanto, a família foi informada de que Flash havia tido um infarto após se assustar com uma tempestade. Segundo Augusto Xavier, tutor do cachorro, o pet shop entregou uma sacola com o que seria os restos mortais do animal a um funcionário de uma propriedade da família, que realizou um enterro com a presença da veterinária.

A família começou a desconfiar do pet shop após a dona do estabelecimento se recusar a devolver a coleira do animal. Augusto contou que o saco foi desenterrado, mas dentro dele foram encontrados materiais orgânicos de outros animais, incluindo pedras vesiculares e órgãos.

Tutores encontram cachorro

Após constatarem que os materiais orgânicos não eram de Flash, a família iniciou as buscas pelo cachorro através das redes sociais. No dia 29 de novembro, o animal foi encontrado.

Uma mulher entrou em contato com os tutores afirmando ter encontrado Flash no dia 24 e deu abrigo a ele desde então. Ela chegou a afirmar que buscou o pet shop para informar que estava com o cachorro, mas foi orientada a ficar com o animal.

"A pessoa que encontrou ele ligou para a pet shop e foi orientada a tirar o lenço dele, tirar a coleira dele, queimar e ficar com o cachorro, já que ela [responsável pelo pet shop] já tinha dado o cachorro como morto", declarou Augusto ao Uol.

Versão do pet shop

O caso está sendo investigado pela Polícia e a proprietária do pet shp prestou depoimento na DPPA (Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento) de Bagé, segundo o delegado responsável pelo caso, Caio Iamamura.

Em nota enviada ao Uol, a empresária afirmou que não irá se pronunciar. "Aguardamos a investigação da autoridade Policial, cuja orientação foi aguardar conclusão da oitiva de todos envolvidos. Por esses motivos - não tenho nenhuma declaração a prestar", disse.