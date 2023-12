Suspeito confessa que dívida de R$ 100 motivou morte de dentista em apartamento de luxo em Salvador

O suspeito preso pela morte do dentista Lucas Maia de Oliveira, nessa segunda-feira (18), confessou que o assassinato foi motivado por uma dívida de R$ 100. O corpo do profissional de saúde foi encontrado no apartamento em que residia, num prédio de luxo, em Salvador, na Bahia, em novembro.

Em entrevista coletiva, as delegadas Pilly Dantas e Zaira Pimentel detalharam que os dois homens teriam brigado devido um débito em drogas. No interrogatório, o jovem Patrick Pereira Pinho, de 22 anos, admitiu o homicídio, disse que agiu sozinho e negou qualquer relacionamento amoroso com a vítima. As informações são da CNN.

As apurações da Polícia indicam que os dois se conheceram cerca de um mês antes do crime. O suspeito agia como uma espécie de intermediário entre o dentista e traficantes de entorpecentes.

Zaira Pimentel Delegada No dia que foi morto, Lucas teria convidado o investigado para ir ao apartamento dele. Eles iniciaram a discussão pela dívida, acabaram entrando em uma luta corporal e então acaba cometendo o homicídio.”

Ao perceber que Lucas estava morto, o homem teria decidido amarrar os pés dele e roubar alguns pertences da residência.

De acordo com as autoridades, o homem foi capturado nessa segunda-feira, no endereço em que morava com a namorada, no bairro Engenho Velho da Federação, em Salvador. No local, os agentes de segurança encontraram ele embaixo de uma pia, enrolado num cobertor.

Na ocasião, os policiais apreenderam uma televisão, que pode ter sido roubada da vítima. O aparelho deve ser encaminhado à perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Ainda em depoimento, Patrick disse ter descartado os outros objetos roubados, como roupas e o celular do dentista. O relógio e o notebook foram vendidos em uma feira.

O corpo de Lucas foi encontrado no apartamento dele, no bairro Rio Vermelho, em 25 de novembro. Ele estava em avançado estado de decomposição.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito deixou o local do crime. Uma tatuagem em um dos braços dele auxiliou nas investigações.

Até o momento, a Polícia já ouviu 24 pessoas e ainda faltam dois depoimentos. Patrick cumprirá prisão temporária, pelo período de 30 dias, e está à disposição da Justiça, conforme o portal.