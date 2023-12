Criança esquecida em van escolar é encontrada morta em SP

Uma criança de quatro anos foi encontrada sem vida, na tarde desta segunda-feira (18), em um transporte escolar, em São Paulo. A Prefeitura informou que a van é privada e não está vinculada ao serviço de Transporte Escolar Gratuito (TEG). O caso será investigado pelo Município e por policiais do 8º Distrito Policial. Esse é o segundo caso registrado em pouco mais de um mês.

As informações são do g1. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência por volta de 16h. Aos agentes, a motorista da van informou haver deixado a criança no Centro de Educação Infantil (Cei) Brás/Mooca.

A condutora procurou a criança na unidade escolar, contudo, só a encontrou no veículo, já sem vida. A Prefeitura informou que irá instaurar um procedimento administrativo para investigar os responsáveis.

Veja também

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a temperatura máxima da cidade de São Paulo chegou aos 31.6 ºC e os índices de umidade se aproximaram de 30%.

Segundo caso

Um menino de 2 anos morreu em 14 de novembro após ser esquecido em um Transporte Escolar Gratuito (TEG) na Vila Maria, Zona Norte de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, o motorista encontrou a criança no veículo à tarde, por volta das 16h20, e a levou até o Hospital Municipal Vereador José Storopolli, no Parque Novo Mundo, já sem vida.

Conforme informações do site g1, o Boletim de Ocorrência aberto pela Polícia Civil de São Paulo pelo homicídio aponta que o motorista deixou as outras crianças nas escolas e parou a van escolar em um estacionamento.

O motorista só voltou à tarde, quando encontrou a criança em um banco, já desacordada. Ele e a auxiliar ainda tentaram levar o menino ao Hospital. A suspeita da Polícia Civil é que o menino morreu em decorrência do alto calor que faz em São Paulo, mas aguarda os laudos periciais para concluir a causa.

O motorista Flávio Robson Benes, de 45 anos, e a auxiliar, Luciana Coelho Graft, de 44, foram presos em flagrante por homicídio doloso. Poucas horas após a prisão, a Justiça concedeu liberdade provisória para auxiliar e motorista da van.

Leia nota completa da Prefeitura

A Prefeitura de São Paulo está consternada e lamenta profundamente o ocorrido. A Diretoria Regional de Educação (DRE) acompanha o caso e o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem (NAAPA), composto por psicólogos e psicopedagogos, foi acionado para atender a família.

De acordo com o Departamento de Transportes Públicos (DTP), a van escolar em questão realiza transporte privado, e não está vinculada ao serviço de Transporte Escolar Gratuito (TEG). O DTP irá instaurar processo administrativo para cassação do cadastro municipal de condutores escolares (CRMC) das motoristas vinculadas ao veículo, quanto da licença da van escolar, e irá acompanhar a apuração da polícia.

Cabe destacar que a contratação da van escolar privada ocorre entre o condutor e o responsável pela criança, não havendo intermediação da Prefeitura. O veículo, com fabricação em 2015, está cadastrado no sistema para o transporte escolar privado, e em situação regular. O veículo escolar passou por vistoria em março de 2023 e foi aprovado. A licença para o transporte escolar é válida até 08 de fevereiro de 2024. A documentação da motorista é regular.

A DRE está à disposição das autoridades competentes para auxiliar na investigação e a pasta permanece disponível para prestar todo o apoio necessário aos familiares.