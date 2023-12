Carrefour admite ter vendido testes de glicemia com agulhas usadas

Uma enfermeira denunciou uma farmácia Carrefour em Osasco, em São Paulo, por vender a ela um teste de glicemia com a agulha já usada. Conforme o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, a mulher teve contato com o sangue de outra pessoa. Ela está em tratamento de prevenção a HIV e Hepatite B. O gerente do local informou, em vídeo, que o aparelho já havia sido utilizado em um cliente que optou por não levá-lo.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil, em 5 de dezembro. A mulher realizava um tratamento de fertilização in vitro e teve que interrompê-lo para tomar os medicamentos.

Ao UOL, o Carrefour relatou, em nota, que a farmacêutica foi demitida. Disse ainda que o reembolso a cliente já foi autorizado. "Nos colocamos à disposição para prestar todo tipo de suporte que for necessário para seus cuidados", dizia a nota.

Como o caso ocorreu

O caso ocorreu no último 4 de dezembro. A mulher só percebeu que o aparelho já havia sido usado quando chegou em casa. Ao checar o histórico do medidor, ela verificou com o teste havia sido usado em 1º de dezembro.

A caixa comprada no Carrefour tinha nove agulhas. No manual, o fabricante foi informado que deveria haver 10 agulhas lacradas em um saco. Além disso, o produto não era vendido com a agulha acoplada, o que foi recebido pela cliente.

Leia a nota do Carrefour

Após tomar ciência do ocorrido, agimos de forma imediata para oferecer todos os cuidados necessários à cliente. É absolutamente inaceitável que uma situação como essa ocorra e, como consequência, desligamos a farmacêutica que agiu contra todos os protocolos da função, vendendo o aparelho violado.

Oferecemos apoio médico e psicológico à cliente para o enfrentamento de qualquer risco de contaminação. Até este momento, a cliente dispensou tal apoio, optando por buscar atendimento por outras vias - escolha que compreendemos e respeitamos. Já o marido da cliente está passando por acompanhamento psicológico disponibilizado pela empresa.

Reforçamos, ainda, que todos os pedidos de reembolso solicitados pela cliente já foram autorizados e estão sendo processados. Seguimos em contato com a cliente e seu marido, nos colocando à disposição para prestar todo tipo de suporte que for necessário para seus cuidados.