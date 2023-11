Dentista encontrado morto na Bahia: veja o que se sabe até agora sobre o caso

A Polícia Civil do Estado da Bahia encontrou, neste domingo (26), o carro de Lucas Maia de Oliveira, dentista achado morto neste sábado (25), no apartamento em que morava, em um edifício de luxo no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O automóvel da vítima, do modelo Nivus, foi localizado na Avenida Vasco da Gama, há pouco mais de 2 km do local do crime.

Conforme informou o g1, o veículo foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde será periciado. De acordo com o portal, a chave reserva não foi localizada e um chaveiro foi chamado para abrir o veículo.

Legenda: Carro foi encontrado em uma região próxima ao local do crime. Foto: Reprodução / Acervo pessoal

Desaparecimento

Lucas estava desaparecido desde a última quinta-feira (23), dia em que fez contato com a família. A primeira pessoa que chegou ao local da ocorrência foi um amigo do dentista. Ele compartilhava a mesma diarista e conseguiu com a profissional uma cópia da chave.

Ao entrar no imóvel, o colega se deparou com o rapaz morto, por volta das 16h30. Seu corpo foi localizado amarrado numa cama, já em estado avançado de decomposição. Não havia marcas de tiros. Pó de café foi espalhado pelo chão da sala, e o cachorro da vítima estava preso na varanda. As equipes das Polícias Civil e Militar foram acionadas e chegaram ao prédio por volta das 17h.

Familiares haviam procurado as autoridades no dia em que foi encontrado o corpo, quando foram orientados a buscá-lo em hospitais e no próprio apartamento. Eles disseram que, além do utilitário encontrado agora, foram levados da residência uma televisão e um notebook. Uma quantia em dinheiro, roupas e um aparelho celular também teriam sido roubados.

No interior de onde o odontólogo residia, foram encontrados móveis quebrados e objetos revirados. Pelo que afirmou a Civil da Bahia, a pessoa responsável pelo crime saqueou pertences.

Polícia realiza oitivas

Procurada, a Policia Civil da Bahia confirmou as informações ao Diário do Nordeste e acrescentou que a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) já realizou algumas oitivas e novos depoimentos estão agendados. Imagens de câmeras de segurança do condomínio foram solicitadas e serão analisadas.

À reportagem, a corporação pontuou que as guias para remoção e perícia foram expedidas e os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) devem esclarecer a causa da morte. O velório e o sepultamento irão acontecer em Santo Antônio de Jesus, cidade do Recôncavo baiano, distante cerca de 108 km da capital baiana.

Imagens mostram movimentação

Gravações obtidas pela TV Bahia, no entanto, mostram a movimentação do suspeito de envolvimento no assassinato. Fontes confirmaram que as imagens são as analisadas pelas equipes de investigação. As cenas mostram o suspeito em dois momentos.

Os relógios do sistema de câmeras mostram que os registros são da madrugada de sexta-feira (24), entre 1h30 e 1h37. Os momentos seriam os que antecederam a saída do criminoso do residencial, que teria fugido no carro de Lucas por volta das 2h.

Em um dos flagras, o suspeito entra no elevador de serviço, às 1h36. Ele carrega uma mala e usa um capuz, aperta um botão no elevador e depois tenta se certificar que está indo para o lugar correto. No intervalo de tempo que esteve no ascensor, o acusado fica de cabeça baixa e não mostra o rosto.

Legenda: Suspeito foi flagrado usando o elevador de serviço na madrugada do crime. Foto: Reprodução / Acervo pessoal

Um minuto depois, às 1h37, o elevador abre a porta. Ele não desce e aperta outro botão. Segundos depois, as portas se abrem novamente e o homem deixa o recinto. É possível ver nas imagens que o suspeito tem um símbolo tatuado na mão esquerda.

Num segundo vídeo, também analisado pelos policiais, o homem caminha pela garagem. Era 1h30, pelo que aponta o relógio da gravação. Ele está com o mesmo capuz e anda pelo pavimento enquanto empurra a mala.

Legenda: Homem, que teria matado o dentista, foi visto caminhando pelo estacionamento do edifício de luxo. Foto: Reprodução / Acervo pessoal

Pedido de socorro

Pessoas ouvidas pela emissora indicaram que Lucas teria chegado em companhia do suspeito na quinta-feira (23), por volta das 13h. Neste mesmo dia, por volta das 21h, um vizinho interfonou para a portaria do edifício relatando que ouviu um pedido de socorro.

Um porteiro subiu até o décimo andar, onde ficava o imóvel da vítima, mas ao tentar contato com quem estava do lado de dentro, não obteve sucesso. O funcionário só escutou o barulho feito pelo ventilador e retornou para o seu posto de trabalho, sem chamar a polícia.

A apuração deu conta de que, para sair do apartamento, o suspeito teria descido pelas escadas até o oitavo andar para chamar o elevador. O casaco visto pelas câmeras, assim como a mala, eram do dentista. E, antes de deixar de vez o edifício, o acusado teria ficado por 30 minutos dentro do veículo encontrado neste domingo.

Um martelo quebrado foi encontrado no quarto. Não se sabe ainda se ele pode ter sido usado para cometer o crime.