Trenó do Papai Noel é apreendido durante blitz de trânsito em Salvador

Uma blitz em Salvador apreendeu, na noite de domingo (24), um veículo caracterizado como trenó de Papai Noel devido à falta de visibilidade da placa de identificação. A condução estava cheia de presentes e trafegava pela avenida Reitor Miguel Calmon, na capital baiana. Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o motorista do “trenó” também se recusou a fazer o teste no etilômetro, mais conhecido como bafômetro.

O veículo, então, foi levado para o pátio da Transalvador, onde ficará até a situação da placa de identificação ser regularizada. O momento da abordagem foi registrado em vídeo por testemunhas. As imagens repercutiram nas redes sociais.

Aqui é Salvador kk sem habilitação, trenó irregular, não passa. Pode ser bom velhinho e ter torcida kk com a transalvador, não adianta kkk pic.twitter.com/xYy2vdz1V0 — Sergio Batista (@sergiobp37) December 25, 2023

Quanto ao “Papai Noel”, não houve prisão pela negativa ao bafômetro porque isso não constitui crime. Mas está previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que, diante da recusa ao etilômetro ou outro procedimento de comprovação do consumo de bebida alcoólica ao volante, o responsável deve pagar multa de R$ 2.934,70 e ter suspenso o direito de dirigir por 12 meses, devido a configurar infração gravíssima.

A penalidade também resulta no recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do próprio carro, se não houver outro motorista habilitado para dirigir. Ainda não há informações se a Transalvador aplicou, de fato, as punições previstas.